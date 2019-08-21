Перелеты на Sukhoi Superjet 100 оказались вне ценовой конкуренции

Летать на Superjet оказалось дороже, чем на других лайнерах по тем же направлениям. Билеты на рейсы самолетами Sukhoi Superjet 100 обходятся пассажирам дороже в среднем на 20%. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на письмо главы Федеральной антимонопольной службы в правительство. По данным руководителя ФАС Игоря Артемьева, такая разница обусловлена тем, что обслуживание Superjet стоит для авиакомпаний в два раза дороже, чем его зарубежных аналогов. Основная причина — в длительных простоях из-за ожидания запчастей и ремонта.

Выводы ФАС в данном случае верны, в частности, потому что запасные части для Superjet обходятся недешево, пояснил директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак: «Если говорить о качественной оценке, то вывод правильный. У Superjet очень низкие налеты и очень высокая стоимость обслуживания, и проблема не только в том, что эти запчасти надо долго ожидать, хотя их можно было бы просто купить на свободном рынке. В целом система организована так, что все продается только через "Гражданские самолеты Сухого". То есть это такая квазимонопольная ситуация.

Помимо этого, компания вводит очень высокую наценку, то есть эти запчасти обходятся намного дороже, чем в случае если бы вы пошли в организацию по техобслуживанию и такие же компоненты купили.

Надо понимать, что подавляющее число компонентов и материалов, которые используются при техническом обслуживании и ремонте Superjet, — это иностранные детали, которых полно на вторичном рынке. Но надо-то их заказывать через "ГСС", а это дает большие сроки поставки и высокую стоимость».

SSJ 100 — российский гражданский самолет, разработан в середине 2000-х годов. Пассажировместимость — от 98 до 108 кресел, дальность полета — 3 тыс. км. Цена по каталогу — $35 млн. Продуктовый ряд составляют коммерческие самолеты SSJ100, версия Sukhoi Business Jet и воздушные суда спецназначения. Самолет использует значительное количество зарубежных комплектующих, в частности двигатель SaM146 французской Safran.

Решить проблему более высоких цен на билеты на Superjet ФАС предлагает за счет государства, а именно субсидировать из бюджета расходы авиакомпаний на лизинг самолетов. Правда, сколько денег на это нужно, в службе не уточнили. Однако сами выводы ФАС о ценообразовании для полетов на российских лайнерах не совсем корректны, отмечает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Если они сравнивают Superjet с иностранными самолетами, которые в среднем в полтора, а то и в два раза вместительнее, то надо понимать, что когда продаются билеты на рейс на 180 пассажиров, то на каждого из них приходится одна себестоимость, а если в самолете 99 мест, как в Superjet, то есть в два раза меньше, то это другая себестоимость.

Разница в 20% в цене — не такая уж большая величина с учетом того, что рейсом летят в два раза меньше пассажиров.

Что касается упоминания о дорогом техобслуживании и простоях, то, можно сказать, что Superjet в обслуживании действительно дороже, по стоимости запчастей и других аспектах, но это компенсируется государством за счет целого ряда программ субсидирования».

Проблемы с эксплуатацией Superjet связаны с тем, что до недавнего времени ни производитель, ни авиакомпании до конца не понимали, какие именно запчасти и в какое время будут нужны для обеспечения полетов, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Денис Мантуров, глава Минпромторга: «Superjet нужно сравнивать именно с региональными самолетами. На сегодняшний день его прямые конкуренты — это самолет Embraer190. Если мы сравниваем российский лайнер с Airbus или Boeing, то это неправильно с точки зрения даже пассажировместимости. Совершенно другие, как говорят, цены на эксплуатацию. Тем более есть вопрос — на какое расстояние перевозятся пассажиры и каково их количество. Но это не исключает того, что вопросы, связанные с послепродажным обслуживанием, у нас до сих пор еще в стадии развития. Мы до этого не имели качественного опыта в части обслуживания гражданской авиационной техники и вынуждены были с появлением Superjet развивать эти компетенции самостоятельно, не прибегая пока к иностранным технологиям».

Основным эксплуатантом Superjet в России является «Аэрофлот», сейчас в парке перевозчика 49 таких лайнеров. Еще 100 должны поступить к 2026 году. В самой авиакомпании не смогли предоставить "Ъ FM" оперативный комментарий.

Владимир Расулов, Юлия Грицай