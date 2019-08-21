Девушке Бориса Джонсона отказали во въезде в США

Кэрри Симондс, девушке британского премьер-министра Бориса Джонсона, отказали в разрешении на въезд на территорию США. Об этом сообщает Daily Mail без указания на источники. По данным газеты, причиной отказа стало посещение госпожой Симондс Сомалиленда, одного из государств, образовавшихся после распада Сомали. ООН и Соединенные Штаты не признают Сомалиленд в качестве независимого государства.

Британия, формально не признавая независимость Сомалиленда и заявляя о том, что способствует диалогу между правительствами Сомалиленда и Сомали (.pdf), поддерживает тесные отношения с правительством региона, который, кстати, некогда был британской колонией. Представительсва Британии и Сомалиленда открыты в соответствующих столицах. Более того, между Британией и Сомалилендом заключено множество «меморандумов о понимании» (подписание соглашений стало бы формой официального признания Сомалиленда) о помощи в области обороны и экономического развития. Госпожа Симондс, по данным газеты, посещала Сомалиленд в прошлом году и даже встречалась с президентом самопровозглашенной республики.

Газета сообщает, что скорее всего госпожа Симмондс воспользовалась американской системой Esta, позволяющей посещать США без физической визы на срок до 90 дней. Одним из вопросов при авторизации въезда является вопрос о посещении некоторых стран мира, в том числе и Сомали после 1 марта 2011 года. Утвердительный ответ на этот вопрос почти гарантированно обеспечивает отказ в разрешении на въезд.

По данным газеты, лоббировать отмену решения через официальные каналы госпожа Симондс не может: она не вступила в брак с Борисом Джонсоном. Тем не менее влияния Бориса Джонсона скорее всего будет достаточно, чтобы решить проблему на неофициальном уровне. Во всяком случае, дипломатический источник газеты отметил, что «надеется на своевременное разрешение ситуации».

31-летняя Кэрри Симондс — известная пиарщица и лоббистка, намеревалась посетить США для участия в ряде мероприятий благотворительной организации Oceana.

Николай Нерехтов