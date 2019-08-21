Гарик Харламов сыграет в покер против блогеров в игорной зоне «Красная Поляна».

С 6 по 14 сентября 2019 года в «Казино Сочи» пройдет осенняя серия.



Sochi Poker Festival – собственная серия турниров покерного клуба Сочи, которая ежеквартально проходит в игорной зоне «Красная Поляна». Демократичный формат серии привлекает гостей со всего мира.

С 6 по 14 сентября игроков ждет 30 турниров, в том числе Главное Событие.

Также в рамках Главного события, 11 сентября состоится специальный турнир с участием амбассадора покерного клуба Сочи - Гарика Харламова. Напомним, впервые турнир «Выбей Гарика» был проведен в июне и вызвал большой интерес как среди участников турнира SPF, так и среди пользователей социальных сетей. Во-первых, участников организаторы выбирали среди подписчиков официальной страницы игорной зоны «Красная Поляна» в Instagram. Во-вторых, турнир транслировался в прямом эфире там же.

Осенний турнир «Выбей Гарика» примечателен тем, что играть против Гарика Харламова будут блогеры и журналисты.

Во время осенней серии в «Казино Сочи» состоятся концерты звезд российской эстрады. 6 сентября на сцене «Казино Сочи» выступит певица MOLLY, а 13 сентября – группа Kadebostany.

Об игорной зоне «Красная Поляна» Сегодня игорная зона «Красная Поляна», созданная 10 августа 2016 года распоряжением Правительства РФ, представлена: «Казино Сочи», расположенными на всесезонном курорте «Горки Город», а также «Бумеранг», открывшемся 4 января 2019 г. на территории круглогодичного горного курорта «Роза Хутор». Игорная зона «Красная Поляна» стала центром притяжения российских туристов и иностранных гостей, любителей развлечений и игры в целом, приезжающих на целый пул игровых и развлекательных предложений. Формат игорной зоны как культурно-развлекательного центра, предлагающего целый спектр вариантов отдыха, позволил существенно расширить потенциальную аудиторию проекта и доказал востребованность нового вида развлечений в Сочи. Совсем недавно флагманский проект «Казино Сочи» получил статус «Лучшего развлекательного проекта класса люкс» по версии премии THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS – 2018, а также премию «Лучшая MICE-площадка – 2019». За два года игорную зону посетили более 1 000 000 человек из 146 стран мира.

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