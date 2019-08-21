Кипрский офшор не смог аннулировать сделку с долями Абинского электрометаллургического завода

В Краснодаре вступило в силу решение суда, отказавшего компании «АБК Холдинг Лимитед (АБК)» (Республика Кипр) в аннулировании сделки с ООО «Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ)», говорится в материалах арбитражного суда Краснодарского края. Холдинг не смог доказать, что приобрел 20% долей АМЗ под влиянием заблуждения.

По данным суда, в 2018 году кипрская компания, которой АЭМЗ задолжал $ 262 млн, конвертировала основную часть долга ($ 181 млн, то есть 11 млрд руб.), в 20% долей учредителя ООО АЭМЗ. В апреле 2019 года кипрская компания обратилась в суд и попросила расторгнуть договор конвертации, так как, по ее данным, сделка была совершена под влиянием обмана, и на самом деле приобретенная доля в АЭМЗ стоит гораздо меньше. Суд отказал, так как не счел доказанным факт ведения кредитора в заблуждение.

По мнению юристов, в обществе имеется корпоративный конфликт, о чем свидетельствуют и другие споры между холдингом АБК и ООО АЭМЗ. Решение суда об отказе в иске о признании недействительной конвертации долга в уставный капитал должника в достаточной мере обосновано. Суд руководствовался тем, что истец сам предложил конвертацию, при должной осмотрительности он мог оценить приобретаемый актив и последующими действиями подтверждал действительность сделки», – считает Антон Бабенко, исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн».

ООО «Абинский электрометаллургический завод» – крупный проект по производству сортового проката, выручка в 2017 году составила 29,3 млрд руб., чистая прибыль – 2,4 млрд руб. Основной участник общества – ООО «Новосталь-М» (владелец – депутат Госдумы РФ Иван Демченко).

Анна Перова, Краснодар