Рустам Минниханов подтвердил уход министров в Госсовет Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что по итогам выборов 8 сентября на работу в Госсовет республики перейдут несколько членов регионального правительства. В их числе выдвинутые по спискам «Единой России» вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов, министр земельных и имущественных отношений Азат Хамаев, глава республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов.

«Парламент надо обновлять. Я не против молодых, но в парламент должны приходить люди уже с опытом, авторитетные. Нам надо достойно провести выборы, и потом вот эта движуха должна быть. Опытные товарищи ушли в парламент РФ, в Совет Федерации, дальше приходят молодые — этот процесс должен идти»,— заявил господин Минниханов на встрече с редакторами СМИ (цитата по «Реальному времени»). Глава региона пояснил, что «когда человек меняет место работы, он получает новую энергию».

Господин Минниханов добавил, что «у нас всегда один из руководителей муниципалитета является членом Совета федерации»: «В этом году мы планируем так же, и это нормальный процесс. Эти наши коллеги, они люди профессиональные, и сами попросились уже на другую работу». Сейчас в выборах участвуют представители трех муниципалитетов: Александр Тыгин (Зеленодольский район), Геннадий Емельянов (Елабужский) и Камиль Нугаев (Спасский). Кто из них может стать сенатором, президент республики не уточнил. В настоящий момент Госсовет Татарстана в Совете федерации представляет Сергей Батин, бывший мэр Зеленодольска. Однако в новый состав парламента он не избирается.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"