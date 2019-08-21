«ЕвроХим» выкупил 10% своих акций у бывшего гендиректора Стрежнева

Головная компания группы «ЕвроХим» EuroChem Group AG заявила о выкупе 10% своих акций у бывшего главного исполнительного директора группы Дмитрия Стрежнева, говорится в сообщении компании. Сумма сделки составила $785 млн.

Продав акции, господин Стрежнев вышел из капитала компании. Официальный представитель компании сообщил «Интерфаксу», что «ЕвроХим» рассматривает купленные акции как дополнительный источник ликвидности и планирует сохранить их на балансе.

«Еврохим» в первом полугодии нарастил основные финансовые показатели, увеличив выручку на 14%, до $3 млрд, EBITDA — на 21%, до $819 млн. При этом компания получила свободный денежный поток в $136 млн, которые может потратить на инвестиции. Компания нарастила продажи удобрений практически во всех сегментах и ожидает хороших перспектив на осень.

Подробнее о результатах компании — в материале “Ъ” «”Еврохим” получил денежный поток».