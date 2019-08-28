Виды стейков

В мире принято делить стейки на премиальные и альтернативные. Премиальные стейки получают из спинной части: рибай, стриплойн (Нью-Йорк), филе-миньон, ти-боун. Эти мышцы меньше всего задействованы, поэтому мясо там самое нежное. Благодаря вкраплениям жировой прослойки они получаются наиболее сочными и вкусными, а испортить их сложно даже начинающим кулинарам. Кроме того, премиальные отрубы не требуется мариновать — достаточно соли и перца. Самым диетическим среди премиальных отрубов считается филе-миньон, причем он имеет достаточно легкий мясной вкус, из-за чего получил репутацию любимого стейка у женщин.

Альтернативные отрубы популярны из-за своей более низкой стоимости и разнообразного вкуса. К альтернативным стейкам, в частности, относятся фланк, пиканья, рамп, сирлоин, скерт и другие. Альтернативные стейки могут быть более жесткими либо иметь иные особенности вроде толстой жилы в середине топ-блейда. Но если знать, как с ними работать, они получатся ничем не хуже премиальных без всякого маринования и отбивания.