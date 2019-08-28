Как ЦБ управляют запасами золота

Девять из десяти центральных банков заявили WGC, что управляют золотом отдельно от других резервных активов. Оставшиеся банки включают золото в инвестиционный транш. Четыре из пяти центральных банков имеют выделенные золотые счета, два из пяти имеют нераспределенные золотые счета. Две трети центральных банков активно не управляют своими золотыми запасами. Остальные осуществляют управление в виде депозитов (62%) либо в форме свопов (38%).