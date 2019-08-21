Жителя Узбекистана в Краснодаре будут судить за контрабанду бенгальского тигра

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина Узбекистана. Он подозревается в контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, в июле этого года гражданина Узбекистана задержали на таможенном досмотре в Международном аэропорту Краснодар. Он пытался улететь из столицы Кубани в Ташкент. При досмотре багажа у мужчины был обнаружен белый бенгальский тигр в возрасте 2,5 месяца.

В надзорном ведомстве уточняют, что бенгальский тигр входит в список животных, занесенных в Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. На его экспорт из России требуются специальные разрешительные документы. Рыночная стоимость белого бенгальского тигра оценивается в 8 млн руб.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что помимо белого бенгальского тигра у гражданина Узбекистана обнаружили в специальных контейнерах для перевозки животных двух детенышей леопарда в возрасте полутора лет. Сообщалось, что мужчину на время следствия поместили под стражу.

Василий Хитрых