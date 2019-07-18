Житель Узбекистана пытался увезти из Краснодара в Ташкент леопардов и бенгальского тигра

12 июля в Международном аэропорту Краснодар сотрудники таможни совместно с должностными лицами таможенного поста аэровокзала при оформлении рейса Краснодар – Ташкент пресекли попытку контрабанды в Узбекистан краснокнижных диких животных.

При досмотре багажа 34-летнего гражданина Узбекистана, пересекающего «зеленый коридор», были обнаружены два контейнера для перевозки животных с двумя детенышами леопарда и одним бенгальским тигренком. На кошачьих не было разрешительных документов.

Согласно заключению директора Краснодарского зоопарка, возраст самца и самки леопарда составлял 1,5 месяца, самца белого бенгальского тигра – 2,5 месяца.

Следственный отдел Краснодарского ЛУ МВД на транспорте возбудил уголовное дело за незаконное перемещение через таможенную границу особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Гражданин Узбекистана заключен под стражу. Санкции инкриминируемой ему статьи предполагают лишение свободы от трех до семи лет.

Василий Хитрых