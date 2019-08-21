Рашида Таймасова избавят от доли

Доли основателя казино «Оракул», а ныне банкрота Рашида Таймасова в бывших игорных компаниях планируется выставить на продажу. Арбитражный суд Татарстана разрешил реализовать по номинальной стоимости 50% ООО «Юни менеджмент» и 38% «Роял девелопмент». Финансовый управляющий господина Таймасова сомневается, что найдет на них покупателей, однако на реализации настаивают кредиторы бизнесмена, надеющиеся получить хоть малость с его многомиллионных долгов.

Принадлежащие Рашиду Таймасову доли в уставных капиталах компаний «Юни менеджмент» (50%) и «Роял девелопмент» (38%) будут реализовываться в форме прямой продажи по номинальной стоимости — 5 тыс. и 3,8 тыс. руб., соответственно. Такое решение принял Арбитражный суд Татарстана по ходатайству финансового управляющего Марса Ахметшина.

«Юни менеджмент» до июля 2017 года была оператором проекта «Игорная зона «Янтарная», пока его инвестор АО «РТГ Балтик» не расторг с компанией договор управления. 50% в ООО принадлежат Рашиду Таймасову, остальное — самому ООО «Юни менеджмент». Последняя финансовая отчетность «Юни менеджмент» датирована 2017 годом, по итогам которого убыток компании составил 11,5 млн руб.

По 35% уставного капитала ООО «Роял девелопмент» находятся у Рашида Таймасова и гендиректора фирмы Ирины Князевой, 24% принадлежат ООО «Роял тайм групп», владельцу закрывшегося казино «Оракул» в ныне ликвидированной игровой зоне «Азов-сити» на границе Краснодарского края и Ростовской области. ООО «Роял тайм групп» также было соучредителем АО «РТГ Балтик», инвестора в игорной зоне «Янтарная» в Калининградской области. В апреле 2016 года «Роял тайм групп» продала свои акции АО «РТГ Балтик» и прекратила участие в проекте. «Роял девелопмент» по итогам 2017 года показал нулевую отчетность.

Напомним, господин Таймасов подал иск о своем банкротстве в марте 2018 года, указав, что его долги составляют 203,5 млн руб. Летом 2018 года Арбитражный суд Татарстана признал Таймасова банкротом. Реестр требований его кредиторов в настоящее время превышает 300 млн руб. Основным кредитором господина Таймасова является Татфондбанк.

Рашид Таймасов выступал поручителем по кредитам на сумму более 400 млн руб., которые возглавляемая им до конца 2016 года компания «Роял тайм групп» брала у потерпевшего крах Татфондбанка для развития игорного бизнеса в «Азов-сити» и других игровых зонах.

Марс Ахметшин рассказал “Ъ”, что господин Таймасов не располагает активами, позволяющими в существенной степени сократить его долги. Пока в конкурсную массу поступили лишь 150 тыс. руб. от проданного гаража. Бизнесмену также принадлежит 1/2 квартиры на улице Толстого в Казани площадью 81,7 кв. м (долю Таймасова оценили в 6 млн руб.), которая не подлежит продаже, поскольку признана судом единственным жильем должника. ООО «Гейминг констракшн» господина Таймасова было ликвидировано.

Господин Ахметшин заверил, что «Юни менеджмент» и «Роял девелопмент» не имеют имущества, и он намеревался исключить доли господина Таймасова в этих компаниях из конкурсной массы. Но против был Интехбанк, включенный в реестр требований кредиторов Таймасова с суммой 181 тыс. руб.

Отметим, что совладелец «Роял девелопмента» ООО «Роял тайм групп» пытается восстановить свою ликвидность. В Московском арбитражном суде компания потребовала взыскать с Минфина РФ и департамента имущественных отношений Краснодарского края убытки и упущенную выгоду в размере 1,36 млрд руб. и 718 млн руб., соответственно. Согласно решению правительства России, 31 декабря 2018 года «Азов-сити» ликвидировали в связи с созданием игорной зоны «Красная поляна» на территории олимпийских объектов в Сочи. Ранее сообщалось, что в «Оракул» было инвестировано около 2,3 млрд руб.

Суд отказал «Роял тайм групп» в удовлетворении требований, однако решение не вступило в силу.

Эксперты не дают истцу больших шансов. Старший юрист PB Legal Сергей Горлачев, ссылаясь на федеральный закон, регулирующий азартные игры, сказал “Ъ”, что резидент игорной зоны не сможет взыскать упущенную выгоду. Относительно взыскания реального ущерба юрист заметил, что суды в последнее время все больше склонны защищать бюджеты от лишних трат, особенно в спорах о взыскании убытков.

Александр Шакиров