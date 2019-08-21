Очистным переключают канал

Депутаты городского собрания Сочи провели экстренное заседание из-за ситуации с очистными сооружениями в поселке Аше Лазаревского района. Парламентарии требуют ускорить процесс передачи хозяйства водоотведения на баланс МУП «Водоканал». Ранее комплекс эксплуатировало ООО VIK, в июле этого года компания отказалась от дальнейшей работы с объектом. МУП «Водоканал» согласно принять на баланс очистные сооружения, однако в организации отмечают, что объект необходимо отстраивать заново. Сейчас сооружения не работают, стоки сбрасываются «на рельеф местности».



Депутаты горсобрания Сочи провели экстренное совещание, на котором обсуждалась передача в муниципальную собственность очистных сооружений в поселке Аше. По словам председателя горсобрания Виктора Филонова, поручения по вопросу передачи очистных сооружений не выполняются собственниками объекта, руководителями департаментов имущественных отношений и городского хозяйства администрации города Сочи и МУП «Водоканал». Парламентарии признали неудовлетворительной работу департаментов, администрации Лазаревского района и руководства МУПа. От последнего они потребовали подготовить и представить согласованную с ответственными управлениями и департаментами администрации дорожную карту о подготовке необходимых мероприятий по эксплуатации очистных сооружений и передаче их в муниципальную собственность, а от руководителей департаментов — ежедекадного отчета.

Как пояснили в горсобрании, очистные сооружения принадлежали одному из санаториев, расположенных в поселке, заодно объект обслуживал и его население. У санатория сменился собственник, который отказался эксплуатировать систему водоотведения из-за отсутствия средств на содержание и ремонт. Он согласился передать очистные сооружения на баланс города, однако процесс передачи затянулся. «Передача происходит через договор дарения. Но для этого департамент имущественных отношений и МУП “Водоканал” должны составить так называемую дорожную карту, подготовить документы. Они этого не сделали, люди жалуются депутатам»,— пояснили в горсобрании.

На официальном сайте организации сказано, что собственником очистных сооружений является Вазген Тертерян. Ранее он занимал пост ведущего специалиста отдела по Лазаревскому району управления муниципального земельного контроля администрации Сочи. Летом 2016 года его признали виновным в получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По словам руководителя пресс-службы МУП «Водоканал» Константина Бредникова, эксплуатацией очистных сооружений в Аше занималось частное предприятие, в июле этого года оно отказалось от дальнейшей работы, и сейчас объект не функционирует. «Сооружения находятся в состоянии металлолома. Они не подлежат реконструкции, их дешевле отстроить заново. Компания, которая их эксплуатировала, не занималась ремонтом и довела их до такого состояния, что они сейчас вообще не работают»,— пояснил господин Бредников. В какую сумму обойдется строительство новых очистных, собеседник “Ъ” сказать затруднился.

По его информации, эксплуатацией объекта занималось ООО VIK. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Сочи и принадлежит Татьяне Левшиной. Предприятие имеет 13 контрактов по забору, очистке и распределению воды, девять из которых реализуются в Сочи. Один из них — с санаторием «Голубая дача» в поселке Аше.

Константин Бредников также отметил, что МУП «Водоканал» согласен принять на баланс объект, однако отстраивать его за свой счет организация не сможет из-за отсутствия средств.

Источник в администрации Сочи пояснил “Ъ”, что ранее в Сочи действовало ООО «Водоканал» и организация наотрез отказывалась брать на баланс объект в Аше. После реорганизации ООО в МУП этот вопрос снят с обсуждения. «Учредителем МУПа является администрация, и, конечно, его руководство сделает так, как скажет город. Проблема в том, что траты по строительству объекта — это очередная нагрузка на бюджет, речь идет о миллионах. Тут выборы на носу, вот депутаты и задергались — они, видно, пообещали решить эту проблему, а как дойдет дело до утверждения бюджета, посмотрим еще, что они скажут»,— рассказал собеседник “Ъ”. Он также отметил, что стоки в поселке Аше «сбрасываются на рельеф местности и попадают в ближайший водный объект».

Елена Рыжкова, Краснодар