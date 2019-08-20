Twitter отписывается от государственных СМИ

Twitter отказался от рекламы государственных СМИ: соцсеть сообщила, что больше не будет предоставлять свою площадку медиа, подконтрольным государству. Речь идет как о финансовом, так и о редакционном контроле. В компании уточнили, что данная мера призвана оберегать «здоровое и открытое общение» и соцсеть сознательно идет на потери от рекламных контрактов ради защиты собственного бизнеса.
Не исключено, что вскоре и другие игроки рынка вслед за Twitter пересмотрят свои отношения с государственными СМИ, полагает управляющий партнер компании Odgers Berndtson Роман Тышковский: «Здесь скорее интересен тренд, который компания в какой-то мере задает. Думаю, по этому пути дальше пойдут крупнейшие соцсети, особенно американские. Ведь для них реклама государственных СМИ, особенно государственных СМИ стран, которые потенциально конкурируют за влияние с США, — это угроза их бизнесу, риск повышенного внимания со стороны Конгресса, угроз от инвесторов, которые не хотят брать на себя политические риски и так далее. Поэтому здесь интересно не само решение Twitter, а то, как это будет развиваться дальше. Потеряв деньги от таких рекламодателей, они их потом отобьют путем того, что придут компании, которые осознанно, например, не хотели быть связанными или стоять рядом с какими-то политическими историями.
В этом плане Twitter вряд ли что-то потеряет, а в перспективе, скорее всего, и выиграет.
Но здесь компания может попасть под какие-то существенные ограничения. Например, в странах, СМИ которых будут подвергнуты таким санкциям, может начаться менее либеральная или лояльная по отношению к Twitter политика. Поэтому здесь многосложная схема, где не только деньги от рекламы имеют влияние».
В Twitter уточнили, что учетные записи новостных госкомпаний по-прежнему можно использовать для публичного общения — запрет распространяется только на рекламные публикации. Также новые правила не коснутся общественных СМИ и тех, кто работает исключительно на развлекательный, спортивный или туристический контент. Свой стоп-лист социальная сеть намерена составить с помощью независимых экспертов. Twitter сообщает, что получил информацию от многих источников, в том числе таких организаций, как «Репортеры без границ», Freedom House и Комитет защиты журналистов.
Но попытки ограничить влияние государственных СМИ выглядят странно, ведь пропаганда давно уже использует иные каналы, отметил руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов: «Можно взять карту СМИ, чтобы Twitter показал пальцем, кого именно намерены исключить из списка рекламодателей? Пока это все находится на уровне трактовок — какие именно игроки медиарынка могут в нем оказаться, какие являются именно государственными, а какие нет, какие контролируются какими-то политическими партиями. Видимо, это значит, что какая-нибудь официальная нью-йоркская газета, которая публикует результаты встреч обоих палат парламента, не сможет рекламироваться, а, например, The New York Times сможет, потому что она де-юре негосударственная. Это же бессмыслица.
При этом отслеживать таких инфлюенсеров довольно сложно, иногда невозможно. Все это будет работать на уровне "нравится/не нравится", и какая-то очередная неподкупная организация может сказать, что это все проплаченные пропагандисты, поэтому их нужно блокировать».
Twitter начнет рассылать уведомления уже в ближайшие дни, у государственных СМИ в распоряжении будет месяц, чтобы перестать использовать рекламные инструменты соцсети.
Отечественных медиакомпаний это правило коснется только при продвижении в зарубежных сегментах, пояснили эксперты. Между тем, там для россиян уже давно действуют ограничения. Так, например, «Федеральное агентство новостей» сейчас судится в штате Калифорния с Facebook: заявители утверждают, что компания Марка Цукерберга заблокировала аккаунт, допустив дискриминацию на том лишь основании, что ФАН принадлежит России. Российское интернет-издание добивается запрета на блокировку и возмещения издержек от вынужденного простоя.
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