Twitter отписывается от государственных СМИ Чем объясняется решение компании и как оно будет реализовано

Twitter отказался от рекламы государственных СМИ: соцсеть сообщила, что больше не будет предоставлять свою площадку медиа, подконтрольным государству. Речь идет как о финансовом, так и о редакционном контроле. В компании уточнили, что данная мера призвана оберегать «здоровое и открытое общение» и соцсеть сознательно идет на потери от рекламных контрактов ради защиты собственного бизнеса.

Не исключено, что вскоре и другие игроки рынка вслед за Twitter пересмотрят свои отношения с государственными СМИ, полагает управляющий партнер компании Odgers Berndtson Роман Тышковский: «Здесь скорее интересен тренд, который компания в какой-то мере задает. Думаю, по этому пути дальше пойдут крупнейшие соцсети, особенно американские. Ведь для них реклама государственных СМИ, особенно государственных СМИ стран, которые потенциально конкурируют за влияние с США, — это угроза их бизнесу, риск повышенного внимания со стороны Конгресса, угроз от инвесторов, которые не хотят брать на себя политические риски и так далее. Поэтому здесь интересно не само решение Twitter, а то, как это будет развиваться дальше. Потеряв деньги от таких рекламодателей, они их потом отобьют путем того, что придут компании, которые осознанно, например, не хотели быть связанными или стоять рядом с какими-то политическими историями.

В этом плане Twitter вряд ли что-то потеряет, а в перспективе, скорее всего, и выиграет.

Но здесь компания может попасть под какие-то существенные ограничения. Например, в странах, СМИ которых будут подвергнуты таким санкциям, может начаться менее либеральная или лояльная по отношению к Twitter политика. Поэтому здесь многосложная схема, где не только деньги от рекламы имеют влияние».

В Twitter уточнили, что учетные записи новостных госкомпаний по-прежнему можно использовать для публичного общения — запрет распространяется только на рекламные публикации. Также новые правила не коснутся общественных СМИ и тех, кто работает исключительно на развлекательный, спортивный или туристический контент. Свой стоп-лист социальная сеть намерена составить с помощью независимых экспертов. Twitter сообщает, что получил информацию от многих источников, в том числе таких организаций, как «Репортеры без границ», Freedom House и Комитет защиты журналистов.

Но попытки ограничить влияние государственных СМИ выглядят странно, ведь пропаганда давно уже использует иные каналы, отметил руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов: «Можно взять карту СМИ, чтобы Twitter показал пальцем, кого именно намерены исключить из списка рекламодателей? Пока это все находится на уровне трактовок — какие именно игроки медиарынка могут в нем оказаться, какие являются именно государственными, а какие нет, какие контролируются какими-то политическими партиями. Видимо, это значит, что какая-нибудь официальная нью-йоркская газета, которая публикует результаты встреч обоих палат парламента, не сможет рекламироваться, а, например, The New York Times сможет, потому что она де-юре негосударственная. Это же бессмыслица.

Да, есть официальные каналы официальных изданий, но при этом уже очень давно самые разные государства создают подконтрольных себе лидеров мнений, которые транслируют ту или иную точку зрения.

При этом отслеживать таких инфлюенсеров довольно сложно, иногда невозможно. Все это будет работать на уровне "нравится/не нравится", и какая-то очередная неподкупная организация может сказать, что это все проплаченные пропагандисты, поэтому их нужно блокировать».

Twitter начнет рассылать уведомления уже в ближайшие дни, у государственных СМИ в распоряжении будет месяц, чтобы перестать использовать рекламные инструменты соцсети.

Отечественных медиакомпаний это правило коснется только при продвижении в зарубежных сегментах, пояснили эксперты. Между тем, там для россиян уже давно действуют ограничения. Так, например, «Федеральное агентство новостей» сейчас судится в штате Калифорния с Facebook: заявители утверждают, что компания Марка Цукерберга заблокировала аккаунт, допустив дискриминацию на том лишь основании, что ФАН принадлежит России. Российское интернет-издание добивается запрета на блокировку и возмещения издержек от вынужденного простоя.

Светлана Белова