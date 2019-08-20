Apple выделила $6 млрд на собственные шоу для стримингового сервиса

Apple намерена потратить более $6 млрд на создание собственных сериалов, фильмов и шоу для стримингового сервиса компании AppleTV+. Как пишет Financial Times, компания готовилась к запуску собственного аналога Netflix несколько лет. В 2017 году возглавить эту инициативу были приглашены Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург — два топ-менеджера из Sony Pictures. Изначально компания выделила им бюджет в $1 млрд на создание оригинального контента. Однако как утверждают источники газеты, позднее эта сумма была увеличена в несколько раз. Только на создание сериала «The Morning Show» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в ролях Apple потратила несколько сотен миллионов долларов. Таким образом, затраты на него оказались выше, чем стоимость финальных эпизодов «Игры престолов», каждый из которых обошелся HBO примерно в $15 млн.

Напомним, что Apple представила свой стриминговый сервис AppleTV+ в марте. Подписка на него будет стоить $10. На этой платформе можно будет увидеть контент популярных сетей, а также видео самой компании. Apple уже заключила контракт с телеканалами HBO и CBS. В общей сложности сервис будет доступен для пользователей более чем из 100 стран.

Кирилл Сарханянц