Система взимания штрафов за нарушения на платных парковках в Петербурге может заработать к осени

Как сообщил в интервью “Ъ-СПб” вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, проблема с взиманием штрафов при нарушении правил стоянки на платных парковках города может быть решена в августе-сентябре 2019 года.

«Работаем, скоро заработает, будем собирать штрафы. То, что это заработает с августа-сентября, у меня сомнений нет,— заявил господин Батанов. При этом он не прокомментировал, что именно будет изменено для реализации этого права.

По подсчетам “Ъ-СПб”, недополученный доход Петербурга из-за невозможности взимать штрафы за неоплату стоянки составлял (по данным на апрель 2019 года), около 1,9 млрд рублей. Проблемы связаны с тем, что Смольный не имеет доступа к базам автовладельцев ГИБДД и ГУ МВД. Ранее сообщалось, что власти города ожидают, что внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях решит этот вопрос, однако точных сроков взимания штрафов не называли. Изменения в КоАП еще не рассмотрены Госдумой во втором чтении.

Об этом и других транспортных проектах города читайте в интервью вице-губернатора Эдуарда Батанова “Ъ-СПб”.

Яна Войцеховская