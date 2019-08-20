Стройке не хватает рук

Российской строительной сфере не хватает представителей рабочих профессий — некоторые специальности в дефиците даже в Москве. Такие выводы сделали аналитики сервиса «Работа.ру», проанализировав данные собственной базы резюме и вакансий за июль 2019 года.

Наибольшим спросом у работодателей пользуются машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики и плотники — на одну такую вакансию приходится менее одного резюме. Количество резюме практически равно количеству вакансий по таким профессиям, как столяр (1,01), каменщик (1,02), маляр (1,12). Немного больше предложений по позициям штукатура и прораба — конкурс здесь составляет 1,74 и 1,98 резюме на вакансию соответственно. Самая высокая конкуренция при устройстве на работу среди электриков — почти три резюме на вакансию (2,75).

Впрочем, если рассматривать ситуацию без учета Москвы, то в крупных городах России предложение на все эти вакансии в большинстве случаев составляет менее одного резюме на одну позицию. В Москве ситуация с кадрами в целом получше, однако бетонщики (0,38 резюме на вакансию) и машинисты автокрана (0,49) находятся в дефиците и здесь. А вот количество соискателей среди столяров (1,26) и плотников (1,22) приблизительно равно количеству вакансий. Самый высокий конкурс у электриков — более шести человек на вакансию.

О высоком спросе на таких специалистов говорит и средний уровень предлагаемой им зарплаты — от 51 тыс. руб. (электрик) до 80 тыс. руб. (бетонщик) в месяц. Максимальные значения зарплатных предложений от работодателей еще выше — в диапазоне от 102 тыс. руб. (каменщик) до 130 тыс. руб. (машинист автокрана). Напомним, по данным Росстата, средняя зарплата в Москве составляет 96 тыс. руб., а медианная (которую получает большинство работающих) — 66 тыс. руб.

Появлению дефицита кадров в строительстве, с одной стороны, способствует несовершенная и малопривлекательная для молодежи система среднего профессионального образования, с другой — активный рост в этом секторе экономики. В ближайшей перспективе баланс на рынке труда здесь вряд ли восстановится — по данным Высшей школы экономики (доклад «Молодые профессионалы для новой экономики: среднее профессиональное образование в России»), потребность в рабочих строительной сферы будет стабильно возрастать до 2021 года.

Анастасия Мануйлова