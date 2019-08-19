«ВКонтакте» назначил операционного директора

Во «ВКонтакте» назначен новый операционный директор, сообщили “Ъ” в компании. Им стал Сергей Кубасов, работающий во «ВКонтакте» с 2017 года. Ранее он занимал должность директора по технологиям и был ответственным за развитие крупнейшего дата-центра компании — ИЦВА.

«Два года назад Сергей присоединился к нам и помог улучшить многие процессы. Уверен, что в новой роли он успешно продолжит укреплять несколько ключевых для нас направлений»,— прокомментировал назначение CEO компании Андрей Рогозов. Господин Кубасов будет отвечать за информационную безопасность, финансовое планирование, развитие финансовых технологий.

С 2017 года пост операционного директора «ВКонтакте» был свободен, ранее его занимал сам Андрей Рогозов.

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