Производитель автомобилей Aurus не подтвердил информацию о снижении цен

Представители компании—производителя Aurus сообщили, что информация о снижении цены на автомобили проекта «Кортеж» является недостоверной. Об этом “Ъ” заявила директор по маркетингу бренда Aurus Татьяна Бегинина. Накануне «Российская газета» сообщила, что стоимость небронированной версии Aurus Senat S600 будет начинаться от 8 млн руб. При этом ранее прогнозировалось, что седан будет стоить 18 млн руб.

«Цены на автомобили Aurus будут озвучены во время официального открытия первого фирменного шоурума Aurus на территории ''Москва-Сити'', которое состоится 23 августа»,— сообщила госпожа Бегинина.

Ожидается, что на открытии дилерского центра будут названы и официальные цены на седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700. Пока стоимость автомобилей для гражданского рынка неизвестна.

Напомним, ранее появилась информация, что поставки серийных автомобилей проекта «Кортеж», которые поступят в продажу под брендом Aurus, отложены до 2020 года.

Подробнее читайте в материале “Ъ FM” «Aurus оказался штучным товаром».