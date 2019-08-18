РГ: цена небронированного Aurus Senat S600 будет начинаться от 8 млн рублей

«Российской газете» (РГ) стало известно, что стоимость небронированной версии седана Aurus Senat S600 будет начинаться от 8 млн руб. Официально розничные цены объявят во время запуска шоу-рума 23 августа. Издание отмечает, что ценник могут повысить до 12 млн руб. из-за дороговизны мелкосерийного производства.

Ранее прогнозировалось, что Senat S600 будет стоить 18 млн руб.

Под брендом Aurus в широкой продаже будут представлены автомобили проекта «Кортеж».