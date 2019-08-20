Министерство осталось на контрольной

Правительство Нижегородской области отказалось от инициативы сложить с себя полномочия по контролю деятельности фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Ранее желание чиновников передать эту функцию Госжилинспекции вызвало критику со стороны законодательного собрания, и рассмотрение законопроекта депутаты отложили. Теперь парламентариям на августовском заседании предстоит рассмотреть новые поправки в законопроект, которые добавляют фонду полномочий по взаимодействию с властями и собственниками квартир, но эксперты называют эти функции техническими. Главное новшество сводится к тому, что порядок формирования предельной стоимости работ по капитальному ремонту для всех регионов России теперь будет определять федеральный Минстрой.



В понедельник на заседании депутатской группы комитета заксобрания Нижегородской области по вопросам ЖКХ и ТЭК замминистра энергетики Владимир Никонов сообщил, что правительство отзывает резонансную поправку, касающуюся передачи функции контроля деятельности фонда капитального ремонта многоквартирных домов областной Госжилинспекции. Напомним, в июле, когда министерство вышло с этой инициативой, ее раскритиковали депутаты, государственно-правовое управление заксобрания и надзорные органы. Тогда парламентарии обратили внимание, что предложение возложить функции министерства на областную Госжилинспекцию появилось после того, как правительство региона получило представление из прокуратуры Нижегородской области о низком исполнении плана капитального ремонта (см. “Ъ-Приволжье” от 25 июня). Если в фонде считали, что ремонтные кампании 2014–2016 годов выполнены на 72%, 2017 года — на 66%, 2018-го — на 31%, то по оценкам прокуратуры план ремонта 2014–2016 годов был исполнен на 23%, а 2017–2019 годов — на 26,2%. Депутаты отметили, что до этих пор правительство справлялось с функцией контроля, а Госжилинспекция и без того загружена работой.

В итоге после консультаций с правовыми департаментами правительства и заксобрания министерство решило отозвать инициативу, сообщил Владимир Никонов. Теперь минЖКХ готовит новые поправки в региональный закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в части полномочий фонда, наделив его правами и обязанностями. В частности, организация сможет самостоятельно начислять, собирать и учитывать пени за ненадлежащее исполнение собственниками квартир и помещений обязанностей по уплате взносов на капремонт. Фонд сможет устанавливать порядок работы комиссии по приемке выполненных работ и готовить соответствующие документы, а также проводить осмотры помещений, к которым собственники должны обеспечить доступ. Органы власти должны предоставлять фонду все необходимые документы, при этом оператор сможет рассчитывать на бюджетную поддержку и будет обязан отчитываться о выборе подрядчиков и согласовывать с муниципалитетами акты приемки работ. Наконец, фонд будет обязан создать базу многоквартирных домов, включенных в программу капремонта, с разбивкой по объектам и видам работ и сведениями об их выполнении.

Эксперт научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) ­РАНХиГС Игорь Кокин полагает, что новый проект закона носит чисто технический характер и определяет порядок взаимоотношений регионального оператора, собственников помещений и органов местного самоуправления. «Дело в том, что юридический статус регионального оператора по капитальному ремонту — некоммерческая организация. Несколько лет реализации программы капитального ремонта показали, что фонду необходимы законодательно прописанные полномочия», — отмечает господин Кокин.

Кроме того, региональное законодательство об организации капитального ремонта будет скорректировано с учетом изменений федерального. Как сообщил Владимир Никонов, Минстрой РФ распространил сообщение, в котором уведомил региональные власти, что теперь министерство будет определять, как рассчитывать предельную стоимость работ по капремонту. За региональными минЖКХ остаются полномочия устанавливать размер этой стоимости. Рабочая группа инициативу одобрила, региональный парламент рассмотрит ее на заседании 29 августа.

Роман Рыскаль