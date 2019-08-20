Безапелляционные нормы общежития

Новосибирский облсуд оставил в силе приговор, вынесенный бывшему проректору Новосибирского госуниверситета Андрею Осипову за халатность. Как указывается в деле, Андрей Осипов принял фактически невыполненные работы по ремонту общежития вуза, в результате подрядчику необоснованно были перечислены более 20 млн руб. И хотя от наказания экс-проректор был освобожден в связи с истечением сроков давности, с решением он не согласился и подал апелляцию. Вышестоящий суд ее отклонил.



Новосибирский областной суд поставил точку в уголовном деле бывшего проректора по материально-техническому развитию Новосибирского национального исследовательского госуниверситета (НГУ) Андрея Осипова. Оно было возбуждено в ноябре 2017 года по материалам регионального управления ФСБ. Чекисты заинтересовались крупным контрактом университета со стройфирмой на капитальный ремонт общежития физического факультета, заключенным в 2015 году.

По версии следствия, проректор Осипов подписал акты приема работ, которые якобы были выполнены не в полном объеме и с нарушением сроков. На основании этих бумаг подрядчику были необоснованно перечислены 21,3 млн руб. Андрею Осипову предъявили обвинение в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Проректора уволили из университета, вуз предъявил бывшему сотруднику иск о возмещении ущерба. Для его обеспечения были арестованы две иномарки экс-проректора на общую сумму 1,5 млн руб. Летом прошлого года по делу начался судебный процесс.

В марте 2019 года Андрею Осипову вынесли приговор. Экс-проректору суд назначил десять месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15% жалованья. Однако и от этого символического наказания Андрея Осипова освободили, поскольку истек срок давности привлечения к уголовной ответственности (по статье УК о халатности он составляет два года). В то же время экс-проректора обязали компенсировать вузу многомиллионный ущерб.

Андрей Осипов и группа его защитников обжаловали приговор, указав в апелляции, что выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Защита утверждала, что курирование вопросов капитального строительства и ремонта не входило в полномочия проректора по материально-техническому развитию, а сам он не являлся специалистом в строительной области. Адвокаты Владимир Ларин и Юрий Заковряшин просили оправдать их клиента «за отсутствием состава преступления», а решение по иску университета к обвиняемому отменить. Также они настаивали на возврате Андрею Осипову его арестованных автомобилей. В возражениях на жалобу прокуратура просила оставить приговор без изменения, считая его справедливым.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области, коллегия облсуда отказала стороне защиты в удовлетворении жалобы. Приговор Советского райсуда считается вступившим в законную силу.

Константин Воронов