Минэкономики сообщило о росте ВВП

Рост ВВП России в июле ускорился до 1,7% в годовом выражении, сообщило Минэкономики. В июне рост ВВП, по оценкам ведомства, составил 0,8%.

«Экономическая статистика за июль указывает на восстановление темпов экономического роста после слабой динамики в первой половине года»,— говорится в опубликованном отчете министерства. По оценкам Минэкономики, темпы роста ВВП основаны на положительной динамике промышленного производства и сельского хозяйства.

При этом такие отрасли, как розничная торговля, строительство и транспорт, «демонстрировали сдержанную динамику». Так, рост товарооборота продолжил замедляться (с 1,4% до 1%), темпы роста в транспортной отрасли показали отрицательную динамику (–1,2% год к году), прирост объемов строительных работ с начала года сохраняется на околонулевом уровне.

Во втором полугодии 2019 года ВВП России вышел на уровень до 2014 года. При этом восстановление ВВП сопровождалось изменением его структуры. По мнению экспертов, драйверами роста в экономике за последние пять лет были добыча, транспорт и госуправление.

Подробнее о восстановлении ВВП читайте в материале “Ъ” «Отросло, но не без потерь».