В Краснодаре отправили в СИЗО «вора в законе» Дато Краснодарского

Первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР возбудил уголовное дело в отношении, так называемого, «вора в законе» Дато Краснодарского. Мужчина подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Санкция инкриминируемой ему статьи предполагает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщили в СУ СКР по краю, высшее положение в преступной иерархии 35-летний житель Краснодара начал занимать с июня 2013 года. Согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, имеющие низкий криминальный статус лица, подчинялись его указаниям и распоряжениям. «Вор в законе» якобы придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. «В преступной среде он обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края», - говорят в ведомстве.

Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляют сотрудники краевой полиции. «Вор в законе» в настоящее время заключен под стражу.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 15 мая в Горячем Ключе сотрудники полиции и ФСБ задержали 33-летнего «вора в законе» Шалву Озманова. В криминальных кругах он больше известен как Куся. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Задержанного этапировали в Москву.

В июне этого года сотрудники УФСБ по краю пресекли деятельность «смотрящего» по Геленджику. Мужчина якобы был причастен к мошеннической схеме вымогательства 2 млн руб. у одного из предпринимателей Новороссийска.

В апреле этого года суд оставил в силе приговор Аре Мурадяну, более известному как Ара Армавирский. Он приговорен к семи лет колонии общего режима за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ.).

Дмитрий Михеенко