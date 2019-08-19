Суд рассмотрит заявление о банкротстве главы «Нового потока»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление зарубежной компании Persit Services, которая потребовала признать главу группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова банкротом, говорится в картотеке суда. В июле господину Мазурову было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Заявление поступило в суд 16 августа. Дата его рассмотрения не указана, как и сумма долга господина Мазурова перед компанией.

Как сообщал “Ъ”, господину Мазурову инкриминируется хищение кредитных средств Сбербанка на сумму $30 млн. Детали уголовного дела о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) не разглашались, но источники “Ъ” сообщили, что речь может идти о мошенничестве с кредитом на сумму $1,75 млрд, взятым у Сбербанка на строительство предприятия. По данным правоохранительных органов, намеченные работы не были выполнены, а средства на эти цели были получены еще и в двух других банках.

Напомним, Сбербанк забрал контрольный пакет нефтеперерабатывающего завода весной нынешнего года. Дмитрий Мазуров и Владимир Калашников, которые были основными собственниками Антипинского НПЗ, утратили свои доли. Они паритетно владели 80% АО «Антипинский НПЗ» через кипрскую Vikay Industrial, этот пакет был передан SBPR Cyprus SPV Limited, которая принадлежит Сбербанку.

В ноябре 2018 года Кунцевский районный суд Москвы по иску Persit Services взыскал с господина Мазурова около $32 млн по договору поручительства. Согласно судебному акту, договор заключен в рамках сделок по покупке Афипского НПЗ.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ” «В дело Дмитрия Мазурова подливают дизтоплива».