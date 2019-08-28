Советы начинающим

Начать надо с дисциплины: определиться, какой вид больше всего нравится. Далее — изучать регламент, посмотреть видео заездов, приехать хотя бы пару раз зрителем, посмотреть и пообщаться с участниками. Далее уже составить план расходов, без них в автоспорте никуда. Пробрести необходимое для безопасности, подготовить автомобиль в техническом плане — все должно быть безупречно. Из-за небольшой поломки можно легко получить технический сход, это бывает очень обидно.

Ярослав Дубовиков, исполнительный директор Объединенной телекоммуникационной корпорации, увлекается автогонками более десяти лет

Лично для меня автоспорт стал уже обязательным атрибутом жизни. Сначала ездил как зритель, потом постепенно стал выезжать на тестовые заезды — так называемые трек-дни, где нет соревнований как таковых, просто заезды в свое удовольствие, что-то типа тренировки. Когда стал появляться навык, приобрел отдельный спортивный автомобиль для участия в любительских соревнованиях. Это бесконечный процесс настройки машины, вовлечения в ее судьбу, тюнинга и в общем-то больших расходов. Началось все с кольцевых гонок, постепенно пришел в ралли. За сезон расходы могут составлять (без стоимости самой машины) несколько сотен тысяч рублей. Сюда включены резина, техническое обслуживание, стартовые взносы, бензин, тренировочные выезды, ремонты из-за аварий (без них не бывает). Многие годы это было хобби, а в этом сезоне даже срослось с бизнесом. Моя компания выступила спонсором одного зимнего чемпионата клубного ралли. То есть я впервые стал не просто участником соревнований, а уже частично организатором и спонсором. Сложно оценить то, что дает автоспорт. Помимо расширения контактов, приобретения новых друзей и знакомых ты получаешь интересный опыт поведения в экстремальной ситуации. Как минимум — хотя бы поведения на дорогах общего пользования, не говоря уже о каких-то нестандартных моментах. И умение быстро принимать решение в сложной обстановке: в автоспорте счет идет на мгновения, если замедлить с решением, последствия могут быть фатальными. Ты несешь ответственность за свои решения. Это нужно и в обычной жизни, и в бизнесе.

Почем первые шаги

Для начинающих лучший вариант — школы гоночного вождения, которые предоставляют автомобиль в аренду. Пример таких школ — Raceonepro или Racecars. Поездка осуществляется вместе с инструктором, который находится на пассажирском сиденье. Стоимость в среднем от 10 тыс. до 40 тыс. руб. за 15-минутную сессию (в зависимости от автомобиля).

Никита Крупенский, ведущий эксперт Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Перед заездом обязательный инструктаж, одежда — с длинным рукавом, спортивная обувь на тонкой подметке, выдается шлем и балаклава. Также существуют школы при автопроизводителях. Лучший пример — Porsche Experience Russia. Состоит из различных программ обучения продолжительностью около 3–6 часов (в зависимости от программы). Стоимость одной программы — около 60–70 тыс. руб., автомобиль предоставляется школой. Я лично в прошлом году осуществил две 15-минутные сессии на Moscow Raceway на Porsche 911 Carrera 4S (997) с инструктором. В сумме мне это обошлось около 40 тыс. руб. Впечатления отличные. Подобный опыт дает большую уверенность за рулем, тренирует скорость мышления и реакций, лучшее понимание возможностей автомобиля. В этом году планирую поехать на тренировочную сессию на автомобиле Ferrari Portofino.

С наставником дешевле

Для занятия автомобильным спортом нужно определить, чего именно вы хотите добиться. Действительно ли вам нужны гонки как факт соперничества и борьбы. Или вам хочется повысить уровень своих знаний и качества управления автомобилем.

Андрей Севастьянов, руководитель профессиональной гоночной команды B-Tuning

Если хотите состязаться, сначала необходимо пройти курс контраварийного управления автомобилем, затем выбрать свою дисциплину и класс, в котором собираетесь состязаться. В зависимости от мощности и других параметров стоимость участия и условия могут очень сильно отличаться. Так как это технический вид спорта, очень важно понять суть: дешево и надежно — это разные вещи. Чаще и больше других несут затраты те, кто считает, что сам все знает. Они обычно самостоятельно формируют систему подготовки, не имея никакого понимания о том, с чем им придется познакомиться и как готовится техника к участию в соревнованиях. Большинство из них, как говорят, наступают на собственные грабли. Поэтому такие участники часто говорят, что гонки — это неприлично дорого и сложно. Рекомендую им найти собственного тренера. Только не среди самозванцев, умеющих активно рекламировать себя в современном мире интернета и других технологий. Необходимо найти специалиста, у которого есть реальный опыт подготовки и результативного участия в соревнованиях. Тренер или инструктор поможет правильно выстроить систему подготовки к соревнованиям. Это обеспечит ее эффективность, сильно снизит затраты, исключит ненужные покупки и эффективно распределит ваше время и средства.

Где начинается дрифт

Прежде чем войти в автоспорт, а тем более такого уровня, необходимы тренировки. Говоря «тренировки», мы имеем в виду, что нужно тренироваться в специально отведенных местах. Например, дрифтить ни в коем случае нельзя на дорогах общего пользования, будь это ночная МКАД или пустая парковка перед гипермаркетом. Это очень опасно, в первую очередь для окружающих.

Сергей Светчиков, менеджер гоночной команды по дрифту Fresh Auto

Если у вас есть лицензия РАФ или RDS, за такие проступки вы просто ее лишитесь на неопределенный срок. Если говорить о статусных соревнованиях на регулярной основе, то одному участвовать в дрифт-соревнованиях, да и вообще в соревнованиях, сложно. Минимальный состав — это пилот и механик (в идеале два на одну машину). В дальнейшем можно кооперироваться с другими пилотами, создавая команды. Так будет проще зарабатывать очки в турнирной таблице. Для большой команды нужен больший штат сотрудников (инженеры, технологи, менеджеры, механики). Дрифт, как и любой автоспорт, довольно затратный, поэтому необходимо показывать результат, быть на слуху, активно позиционировать себя в СМИ и социальных сетях. Это поможет быть увиденным спонсорами, которые смогут частично покрыть ваши затраты. Основные затраты в дрифте уходят на резину, топливо, запчасти.