Кадыров рассказал об отказе отца подписать документ о развитии Чечни в составе РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец, первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров на предложение руководства России подписать бумагу о будущем республики в составе РФ ответил «нет», потому что «должен спросить у своего народа». Господин Кадыров вспоминает об этом в интервью Руслану Курбанову на канале On TV.

«Мой отец, когда <…> договаривался с руководством России, сказал, когда ему задали вопрос: "Ты подпишешь документ, <…> тебя назначат главой республики, что Чечня входит в состав Российской Федерации?" Мой отец сказал: "Нет"»,— рассказывает Рамзан Кадыров.

«Я это должен спросить у своего народа,— цитирует политик своего отца. — Когда мы проведем референдум, и если мой народ проголосует за эту бумагу — скажут, что "да, мы часть территории России, мы хотим жить в составе" — только тогда я подпишу бумагу».

В 1991 году Общенациональный конгресс чеченского народа под руководством отставного советского генерала Джохара Дудаева низложил Верховный совет Чечено-Ингушетии и объявил о независимости республики от России. В том же году на прошедших под контролем сепаратистов выборах он был избран президентом Чечни, вскоре переименованной в Чеченскую Республику Ичкерия. Конфликт федеральных властей с Джохаром Дудаевым перешел в вооруженную стадию летом 1994 года.

12 июня 2000 года указом президента РФ главой администрации Чеченской Республики (ЧР) был назначен Ахмат Кадыров. Боевики с весны-лета 2000 года перешли к партизанским действиям.

23 марта 2003 года по итогам референдума в ЧР население большинством голосов высказалось за нахождение в составе РФ. В 2007 году к власти в Чечне пришел Рамзан Кадыров. С 16 апреля 2009 года режим контртеррористической операции на территории ЧР был отменен.