«Гимназию совместного обучения детей обоего пола создала в Москве П.Н. Попова, вскоре эта гимназия сделается общественной, перейдя в руки самих родителей и педагогического персонала,— писал журнал в 1914-м.— В настоящее время в ней имеются восемь гимназических классов и три подготовительных. Число учащихся достигло 250». Далее «Огонек» объяснял главное отличие этого учебного заведения: «Педагоги и родители учащихся стремятся путем совместного обучения научить мальчиков и девочек смотреть друг на друга прежде всего как на людей и товарищей по общему делу». Что это означало? «В классах дети рассаживаются, как хотят, во время перемен они совместно принимают участие в играх, повторяют уроки и ведут беседы,— пояснял журнал.— Ни отчуждения между учащимися разного пола, ни преувеличенного интереса одних к другим школа не замечала». Гимназию Поповой, помимо этого, отличало также новаторство в учебной программе и процессе обучения. «Обычная программа мужской гимназии дополнена введением естествознания во всех классах школы, расширены курсы литературы, истории и новых языков,— рассказывал читателям “Огонек”.— Методы обучения основаны на наглядности и самодеятельности учащихся». В гимназии к тому же не было ни отметок, ни экзаменов, ни системы наказания. «Сведения об успехах сообщаются родителям раз в четверть года словесно, а относительно неуспевающих и чаще,— сообщал журнал.— Экзаменов не существует. Только в 6-м и 8-м классах учащиеся подвергаются испытаниям под наблюдением представителей учебного округа для получения прав воспитанников казенных гимназий. Система наград и наказаний в гимназии совершенно отменена, начальство стремится поддерживать дисциплину исключительно возбуждением у учащихся интереса к учебе». В заключение «Огонек» отмечал: «России нужны школы, которые могли бы дать поколение нравственно здоровых людей, имеющих все задатки, чтобы перестроить отношения между мужчиной и женщиной на началах справедливости и взаимного уважения».