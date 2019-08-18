Один из ближайших соратников молдавского олигарха Плахотнюка покончил с собой

Близкий соратник бывшего председателя Демократической партии Молдавии бизнесмена Владимира Плахотнюка Юрий Лункашу совершил самоубийство, сообщило местное издание «Ной» со ссылкой на инспекторат полиции кишиневского сектора Буюкань. Причина самоубийства пока неизвестна.

Полиция сообщила, что вечером 17 августа поступило уведомление от службы 112, что на трассе R-6 лежит находится человек с огнестрельным ранением в область головы. По информации издания, в полицию позвонил его личный водитель. По его словам, около 19:00 господин Лункашу попросил водителя забрать его из дома и покататься, чтобы «подышать свежим воздухом».

Водитель подъехал на служебной машине к дому бизнесмена, забрал его, а после направился к трассе R-6. В какой-то момент господин Лункашу попросил водителя остановить машину в поле и написал записку: «Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором». Отметим, что так называемый Белый дом — принадлежащий бизнесмену огромный дом с приусадебным участком в элитном районе столицы, построенный в стиле Белого дома в Вашингтоне.

После этого бизнесмен вышел из автомобиля, сказал водителю, что хочет подышать свежим воздухом, а потом выстрелил в себя из своего пистолета Astra № 85034, калибра 6.35 и умер на месте. В Государственном реестре оружия Юрий Лункашу фигурирует как владелец шести единиц огнестрельного оружия.

Бизнесмен Юрий Лункашу был президентом Клуба деловых людей«Interdependena», владел акциями компаний, занимающихся строительством, импортом мебели, сигаретами и виноделием. Он владел несколькими объектами недвижимости.

В июне Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии и предположительно уехал в Лондон. В том же месяце МВД РФ обвинило его в контрабанде наркотиков. По данным ведомства, крупные партии гашиша переправлялись из Северной Африки транзитом через страны ЕС в страны СНГ, в том числе в Россию.

Подробности третьего дела — в публикации «Владимиру Плахотнюку нашли гашиш».