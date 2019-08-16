Курские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели во время пожара четырех человек

Следователи управления СКР по Курской области возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК РФ) в результате пожара в жилом доме в деревне Суходол Фатежского района. По версии следствия, около 5 часов 16 августа соседи заметили возгорание дома, в котором проживали 47-летняя женщина и ее трое малолетних сыновей (12-, 11- и четырехлетнего возраста). После тушения пожара в доме были обнаружены тела женщины и трех детей. В настоящее время, как уточнили в ведомстве, проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, в том числе генетические.

Владимир Зоркий