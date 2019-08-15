Аэрофлот стал членом ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»

15 августа 2019 года, Москва. — Вступление в ассоциацию ведущей российской авиакомпании позволит внести существенный вклад в трансформацию транспортного комплекса РФ за счет применения накопленного Аэрофлотом богатого опыта цифровизации и технологий.

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» является центром компетенций по одноименному ведомственному проекту Минтранса России. На ее базе планируется создавать и развивать единое мультимодальное цифровое транспортное и логистическое пространство на территории России. Это станет возможным за счет объединения и применения всех существующих, разрабатываемых цифровых сервисов и программного обеспечения российских компаний.

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев: «Цифровизация — магистральный вектор развития Аэрофлота и наша главная инвестиция в будущее, без нее невозможно обеспечить высокую эффективность бизнеса. Аэрофлот успешно внедряет новейшие цифровые решения и готов делиться наработанным опытом с другими представителями транспортной отрасли. Уверен, совместными усилиями мы поможем стране достичь лидерства в мировом транспортном и логистическом пространстве».

Заместитель министра транспорта России Алексей Семенов: «Глобальный опыт Аэрофлота важен для цифровой трансформации всей транспортной отрасли, которая выстраивается на принципах мультимодальности, мультиплатформенности и необходимости сопряжения с системами стран Европы и Азии. Активное участие одной из крупнейших авиакомпаний в работе ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» позволит ускорить выполнение задачи руководства страны в части технологического прорыва».

На сегодняшний день уровень развития цифровых технологий в Аэрофлоте остается одним из самых высоких в мировой транспортной отрасли. Авиакомпания в течение нескольких лет сохраняет 4-е место в мире среди авиакомпаний по цифровизации в рейтинге консалтинговой компании Bain & Co. На практике - это более десятка реализованных бизнес-кейсов на базе современных цифровых технологий.

Программа «Интернет на борту», которая реализована на широкофюзеляжных воздушных судах и сейчас распространяется на узкофюзеляжный флот. Система Монитор руководителя, предоставляющая менеджерам Аэрофлота онлайн-доступ к более чем 500 показателям деятельности компании. Оснащение бортпроводников и пилотов планшетами, которые позволяют полностью и детально видеть свое поле работы. Впервые осуществленный в России цифровой проект «Витрина данных налогового мониторинга», не уступающий лучшим западным образцам. Система управления ресурсами, которая сократила среднее время обслуживания самолета между прилетом и вылетом. Система интеллектуальной поддержки эксплуатации воздушных судов, позволившая повысить среднесуточный налет лайнеров «Аэрофлота».

Автоматизация основных бизнес-процессов — от офисной работы до обслуживания пассажиров и самолётов — уже достигла в компании 100%. В планах — дальнейшие разработки в области искусственного интеллекта, которые включены в обновленную стратегию развития Группы «Аэрофлот» до 2023 года.