15 августа, четверг
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Aston Martin будет делать гаражи для своих спорткаров

Компания Aston Martin объявила о создании подразделения Automotive Galleries and Lairs, специализирующегося на гаражах для британских спорткаров.

Марка намерена сотрудничать с известными архитектурными бюро, чтобы по заказу обеспеченных клиентов строить гаражи для автомобилей. Гаражи будут проектироваться с учетом пожеланий владельцев машин, а также особенностей домов, где станут размещаться места для хранения спорткаров.

Проект Automotive Galleries and Lairs стал первым подобным подразделением среди всех автопроизводителей — до Aston Martin компании, выпускающие машины, не предлагали фирменных гаражей.

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