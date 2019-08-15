Aston Martin будет делать гаражи для своих спорткаров

Компания Aston Martin объявила о создании подразделения Automotive Galleries and Lairs, специализирующегося на гаражах для британских спорткаров.

Марка намерена сотрудничать с известными архитектурными бюро, чтобы по заказу обеспеченных клиентов строить гаражи для автомобилей. Гаражи будут проектироваться с учетом пожеланий владельцев машин, а также особенностей домов, где станут размещаться места для хранения спорткаров.

Проект Automotive Galleries and Lairs стал первым подобным подразделением среди всех автопроизводителей — до Aston Martin компании, выпускающие машины, не предлагали фирменных гаражей.