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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

10,1 миллиона гектаров составила площадь посевов, с которых на 1 августа собран урожай зерновых и зернобобовых культур, сообщил Росстат. По сравнению с ситуацией на такую же дату прошлого года прирост площади составил 20,1% (8,4 млн га в 2018-м). Напомним, в этом году аграрии из-за погодных условий приступили к сбору урожая раньше обычного — на начало августа обработано 35,7% площади посева (29,5% в 2018-м). Соответственно, увеличился и объем намолоченного зерна — 36,1 млн тонн (30,8 млн тонн в 2018-м). При этом Росстат отмечает снижение урожайности — 35,9 центнера с гектара против 36,8 центнера в 2018 году. В Минсельхозе по итогам 2019 года ожидают урожай зерна в 118 млн тонн.


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