Курс доллара. Прогноз на 15—16 августа

Татьяна Евдокимова, экономист Слабые региональные данные могут усилить опасения рецессии, усугубив глобальное бегство в качественные активы Снижение градуса напряженности в торговой войне оказало лишь временную поддержку рисковым активам. В фокусе глобальных рынков остаются опасения относительно приближающейся рецессии в США, подкрепляемые продолжающейся инверсией кривой доходности. На этом фоне позиционирование на глобальных площадках продолжает складываться в пользу защитных активов, а рисковые активы, к которым относится и рубль, постепенно теряют поддержку. До конца недели ключевой статистикой для рынка станут индексы деловой активности в США от региональных резервных банков Филадельфии и Нью-Йорка. Они, как и прочие макроданные по США сейчас, позволяют понять, насколько корректна текущая интерпретация ФРС об устойчивом состоянии американской экономики. Слабые региональные данные могут усилить опасения рецессии, усугубив глобальное бегство в качественные активы. Риски для рубля остаются смещенными в сторону ослабления.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Нерезиденты остаются в российском риске, о чем свидетельствуют стабильные доходности локального долгового рынка и успешные аукционы Минфина Рубль остается в рамках сложившегося краткосрочного диапазона, реагируя лишь на волатильность нефтяных котировок. Нерезиденты остаются в российском риске, о чем свидетельствуют стабильные доходности локального долгового рынка и успешные аукционы Минфина. Это позволяет рассчитывать на отсутствие внешних шоков для рубля, хотя нефтяной рынок выглядит довольно слабым, несмотря на ряд позитивных новостей. Налоговый период августа, стартующий в четверг, вряд ли окажет рублю поддержку, поскольку объем налоговых платежей, по нашим оценкам, составит 1,76 трлн руб. (–17% к июльским цифрам).

Богдан Зварич, главный аналитик Из важных факторов для российской валюты выделим ситуацию на рынке энергоносителей Наиболее вероятным сценарием ближайших дней, на наш взгляд, выглядит продолжение консолидации курса доллара в рамках диапазона 65–65,5 руб./$ с новыми попытками пробоя нижней границы. Из важных факторов для российской валюты выделим ситуацию на рынке энергоносителей, где есть риски возвращения нефти марки Brent в диапазон $58–60, и риски новой волны ослабления юаня, который может потянуть за собой другие валюты развивающихся стран.

Антон Покатович, главный аналитик Рыночный оптимизм сейчас цепляется за любые намеки на возможную деэскалацию торгового конфликта США и Китая К середине недели курс рубля фиксируется вблизи отметки 65,3 руб./$ — попытки рубля укрепиться выше 65 руб. не увенчались успехом, однако амплитуда ослабления валюты также снизилась. Такое положение вещей справедливо для большинства рисковых активов, включая валюты ЕМ. Рыночный оптимизм сейчас цепляется за любые намеки на возможную деэскалацию торгового конфликта США и Китая — американские представители заявили о переносе нового раунда пошлин на декабрь этого года. Если рынки получат повод для укрепления веры в продолжение переговоров, рубль может еще раз совершить попытку укрепления выше 65 руб. В перспективе ближайших дней ожидаем движение в диапазоне 64,8–65,6 руб./$.