С фильтром и бес

Сегодня ровно три месяца, как появился новый сайт Русфонда. На сайте много нововведений — журналистские материалы, медицинские, новости, более качественные фотографии в письмах. Изменилась и разметка писем: наглядное деление сумм на собранные и необходимые, база данных врачей клиник, с которыми сотрудничает Русфонд. Также была реализована давнишняя задумка — новый фильтр писем с просьбами о помощи. О нем и пойдет речь.

Все это время мы собирали отклики, тщательно взвешивали все за и против. На благодарностях останавливаться не будем — спасибо вам за них, дорогие читатели! — перейдем сразу к проблемам. Русфонд получил несколько сообщений, суть которых сводится к следующему: новый фильтр поиска писем с просьбами о помощи никуда не годится, раньше было лучше. Основная претензия, звучащая в этих сообщениях, касается новой механики поиска писем.

Смотрите сами, как это было раньше: несколько агрегирующих страниц на сайте Русфонда — главная страница сайта и региональные страницы, доступные через меню. На главной странице, понятно, частота смены писем была выше — посещений больше. Зашел на главную, прочитал письмо, дал денег, ушел. Или пошел читать новую заметку, например, Мостовщикова. До региональной страницы поди еще долистай.

Как это реализовано теперь: пользователь, как и прежде, может просто перемотать слайдер с детскими фотографиями и щелкнуть на понравившейся. А можно использовать фильтр в полную силу — например, искать по диагнозу или региону проживания ребенка (на тот случай, если вы захотите помочь земляку), по возрасту и, что самое главное, по сумме, которой не хватает. В Русфонд приходит множество писем следующего содержания: «Всем деткам нужно помочь, но денег у меня немного, как выбрать?» или «Все фотографии такие замечательные, письма трогательные, не знаю, кому помочь, определите сами, пожалуйста». Для простоты мы предлагаем благотворителям несколько вариантов такого выбора. Еще одна цель обновленного поиска — приблизить региональные письма, до которых среднестатистическому читателю трудно дотянуться. Нужно сделать больше кликов, чтобы прочитать письмо из Самары. Если, конечно, вы не житель этого города. А в новом варианте поиска вы оперируете одним окном, перебирая интересующие вас параметры.

В чем же заключались претензии, которые пользователи нам предъявили? Вот, например, Павел пишет, что «сайт стал похож на магазин. Магазин по продаже боли». То есть, реализуя фундаментальные поисковые принципы, мы от благородного дела скатываемся к бесовщине? То есть, когда вы выбираете очередной телефон в «Яндекс.Маркете» или ищете что-то подешевле на «Авито», вам не приходит в голову, что механика, показывающая вам то или иное объявление, схожа для всех площадок. А для благотворительного фонда, выходит, это неприемлемо? На самом деле неважно, что именно вы ищете,— вы ищете по определенному набору характеристик. И чем тщательнее описан предмет, чем детальнее фильтрация, тем более вероятно, что вы найдете именно то, что искали. В случае выбора письма на сайте Русфонда вы получаете больше информации, чем прежде, для того, чтобы выбрать то самое письмо, пожертвовать именно этому ребенку.

О похожем казусе писала в июле Екатерина Шергова из фонда «Подари жизнь» в колонке «Уберизация добра». Падают сборы от эфиров на телеканалах, падают SMS-пожертвования. Применение маркетинговых технологий в фандрайзинге, развитие интернет-сервисов, технологий e-commerce и прочих, приближающих подопечных фондов к благотворителям, неизбежно, если мы хотим эффективно помогать вам помогать. А мы хотим. Например, мобильное приложение Русфонда, где мы обкатали модель «только письма и ничего лишнего», собрало за семь месяцев 40 млн руб. и уверенно идет к 60 млн руб. до конца года. Надеюсь, что наши разработки придутся вам по душе. А мы все так же будем прислушиваться к вашим письмам, черпать новые идеи и реализовывать лучшие из них. Спасибо!

Сергей Амбиндер, арт-директор Русфонда