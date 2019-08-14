2,541 миллиарда долларов составило отрицательное сальдо внешней торговли услугами РФ в июле 2019 года. Как следует из статистики ЦБ, объем экспорта услуг составил $6,753 млрд, импорта — $9,294 млрд. Лидером в экспорте стали транспортные услуги ($2,268 млрд), в импорте — поездки ($4,045 млрд). В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» внешние поставки услуг должны вырасти к концу 2024 года более чем в полтора раза, до $100 млрд. К концу реализации программы наибольший вес в суммарном экспорте должны иметь транспортные услуги ($28,18 млрд), деловые услуги и плата за пользование интеллектуальной собственностью ($27,31 млрд), поездки ($15,47 млрд), телеком и ИТ-услуги ($10,8 млрд).