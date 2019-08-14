Боевую надбавку передали по наследству

Как стало известно “Ъ”, в Новосибирске мать погибшего в Сирии капитана Евгения Константинова только через суд добилась выплаты полагающейся ей надбавки к пенсии по потере кормильца. В военкомате отказывали в перерасчете пенсии, утверждая, что надбавка положена самому комбату и «не передается по наследству». Сначала правоту Любови Константиновой подтвердил райсуд, а вчера и апелляционная инстанция облсуда. В суд с иском обратился и отец погибшего, именем которого в Сирии назвали высоту.

Новосибирский облсуд во вторник оставил в силе решение Центрального райсуда, признавшего за матерью погибшего в Сирии командира мотострелкового батальона Евгения Константинова право на надбавку к пенсии по потере кормильца.

Любовь Константинова, чей сын погиб в мае 2017 года, спасая от террористов сослуживца, обратилась в отдел соцобеспечения военкомата Новосибирской области с просьбой о надбавке к пенсии по потере кормильца. Пенсия по линии Минобороны РФ, которую она получала прежде, была рассчитана без учета того, что ее сын являлся участником боевых действий. Недоплата составила 32% от положенной суммы. Уладить вопрос не удалось, и госпожа Константинова предъявила военкомату иск, в котором потребовала перерасчета пенсии. На стороне матери погибшего комбата, которая сама в прошлом военнослужащая, выступила прокуратура Новосибирского гарнизона.

Военкомат с финансовыми претензиями не согласился. Его представитель отметил, что на доплату к пенсии могут рассчитывать сами ветераны, но не их близкие.

«Истец не имеет права на повышение пенсии, так как наличие или отсутствие статуса ветерана боевых действий у погибшего сына Константиновой не имеет юридического значения, поскольку этот статус не передается по наследству»,— было заявлено ответчиком в суде.

Исковые требования Любови Константиновой Центральный райсуд признал обоснованными и удовлетворил их. Военкомат, который обязан сделать перерасчет пенсии, обжаловал решение. По мнению юристов, суд первой инстанции незаконно расширил круг лиц, которым положена надбавка к пенсии по потере кормильца. Рассмотрение жалобы военкомата уложилось всего в 15 минут. «Если надбавка положена, пусть доплачивают»,— поддержала исковые требования госпожа Константинова.

Коллегия Новосибирского облсуда оставила протест военкомата без удовлетворения, а постановление Центрального райсуда — без изменения. Правда, чем судьи мотивировали свою позицию, не ясно: на заседании была оглашена только резолютивная часть решения. Госпожа Константинова сообщила “Ъ”, что удовлетворена решением.

«Мы потеряли близкого человека, почему же должны все делать через суд?» — сказала мать комбата.

Как стало известно “Ъ”, иск аналогичного содержания в райсуд поступил от отца погибшего комбата Виталия Константинова.

Евгений Константинов родился в Биробиджане в семье военнослужащих. Прапорщиком служил его отец, ефрейтором — мать. Константинов-младший окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Перед отправкой в Сирию он служил в в/ч 45863 в должности командира мотострелкового батальона. При этом командировку на Ближний Восток, по словам матери, он скрыл от близких. 3 мая 2017 года капитан погиб: он получил шесть пулевых ранений, спасая от террористов командира разведывательного батальона майора Александра Складана. Он также погиб в этом бою. Капитан был похоронен с воинскими почестями в Новосибирске, где последние несколько лет живут его родители. В декабре 2017 года он был посмертно награжден орденом Мужества. Высота в Сирии, где погиб Евгений Константинов, теперь носит его имя.

Константин Воронов, Новосибирск