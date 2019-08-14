Израиль обвиняют в ударах по Ираку

Премьер-министр Ирака Адиль Абдель-Махди поручил расследовать причины произошедшего в понедельник вечером взрыва склада боеприпасов на военной базе на юге Багдада. Первоначально среди причин инцидента называлось нарушение правил хранения боеприпасов, однако в арабских СМИ набирает популярность другая версия: за взрывом стоит Израиль. Это уже третий инцидент за месяц на военных базах в Ираке, где проходят подготовку близкие к Ирану вооруженные формирования.

Вчера Адиль Абдель-Махди посетил военную базу «Ас-Сакр» — опорный пункт народного ополчения («Аль-Хашд аш-Шааби»), состоящего преимущественно из шиитских отрядов. Они были сформированы летом 2014 года для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). В 2016 году ополчение было официально приравнено к подразделениям иракской армии. «Аль-Хашд аш-Шааби» нередко называют инструментом влияния Ирана в Ираке по аналогии с ливанским движением «Хезболла».

Премьер-министр поручил провести тщательное расследование инцидента со взрывом боеприпасов, произошедшего в понедельник вечером на базе «Ас-Сакр». Взрыв был такой силы, что снаряды разлетались практически по всему городу. Несколько из них упали в особо охраняемой «зеленой зоне», где находятся правительственные здания и дипмиссии, в том числе расположенное в 12 км от базы посольство США. В результате погиб один человек, 29 получили ранения. Глава правительства поручил выплатить компенсации семье погибшего и проверить все склады боеприпасов в военных частях, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Согласно обнародованной сразу после взрыва версии, причиной трагедии стало нарушение инструкций по хранению боеприпасов.

Температура в Ираке доходит до +50 градусов, пожары на складах стали рядовым явлением. Однако это не помешало арабским СМИ обвинить во взрыве Израиль.

В частности, эмиратское издание Erem News со ссылкой на свидетелей, находившихся в районе взрыва, утверждает, что над военной базой видели самолет. Издание также ссылается на лидеров «Аль-Хашд аш-Шааби», которые якобы подтвердили, что за взрывом стоит Израиль. Прямых цитат руководства ополчения или других иракских чиновников, упоминающих Израиль, нет. Единственным, кто хоть как-то прокомментировал происшедшее, стал бывший вице-премьер Ирака Баха аль-Араджи. Он написал в своем Twitter, что на складе хранилось оружие, принадлежащее «соседнему государству» (подразумевается Иран), а атаковало его «колониальное государство» (намек на США) при помощи «местных предателей». Однако, по мнению экспертов, версия об ответственности США не выдерживает критики, особенно учитывая близость посольства к месту взрыва.

Учитывая весьма сомнительные источники, в том числе арабские СМИ, которые цитируют израильские СМИ, цитирующие в свою очередь арабские издания, можно было бы проигнорировать сообщения, связывающие взрыв в Багдаде с Израилем, но это уже третий за месяц инцидент в Ираке, ответственность за который возлагают на израильтян. Вчера сайт RT Arabic процитировал иракского эксперта в области безопасности, «близкого к иракским спецслужбам», по словам которого у Израиля есть план атаковать военные склады «Аль-Хашд аш-Шааби».

В конце июля саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на западные дипломатические источники сообщила, что 19 и 28 июля ВВС Израиля атаковали военную базу «Ашраф» и лагерь в районе Амирли на расстоянии примерно 80 и 150 км севернее Багдада соответственно и в 80 и 100 км от иранской границы. По данным источников издания, целью ударов на базе «Ашраф» стала «партия пусковых установок для баллистических ракет, недавно доставленная из Ирана в Ирак». Утверждается, что во время атаки пострадали иранские советники. Касательно удара по району Амирли сообщается, что он нанесен F-35, принадлежащим израильским ВВС.

По мотивам этой публикации газета «Исраэль а-Йом» высказала свое предположение, что израильские ВВС активизировали операции в Ираке по двум причинам.

Первая — сохранить контроль над регионом в свете планируемого сокращения там американского воинского контингента, задачей которого в том числе было предотвращение трафика иранского оружия в Сирию и Ливан через территорию Ирака. Вторая — помешать Ирану сделать Ирак альтернативной Сирии базой для шиитского ополчения. Напомним, что удары Израиля, как он утверждает, по базам проиранских сил в Сирии уже стали рутиной.

«Ирак — логистическая артерия для Ирана, позволяющая Тегерану доставлять оружие и людей в Сирию и Ливан»,— заявил американскому изданию Breaking Defense директор израильского Института исследования национальной безопасности генерал-майор в отставке Амос Ядлин. По его мнению, «Израиль действительно действует в Ираке», но не возьмет на себя ответственность за атаки, так как это может осложнить ситуацию для США, которые сотрудничают с руководством Ирака и помогают ему в вопросах безопасности.

В том, что Израиль мог нанести удар по Ираку, нет ничего нового, сказала “Ъ” эксперт междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова. Она напомнила, что в 1981 году израильские ВВС нанесли удар по ядерному реактору «Осирак» в центре Ирака, когда сочли его угрозой для своей безопасности. «Израиль не подтверждает свою причастность к последним инцидентам в Ираке, но он действительно заинтересован в том, чтобы не позволить Ирану создать шиитский полумесяц, который будет простираться из Тегерана через Ирак в Ливан и Сирию. Если ради этой цели нужно действовать на чужой территории, значит, это то, что нужно сделать»,— подчеркнула она. При этом, по словам госпожи Светловой, в отличие от Сирии, которая является враждебным для Израиля государством, с Ираком у израильтян складываются совсем другие отношения. «Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, связи между нашими странами постепенно развиваются. В качестве депутата Кнессета я принимала несколько делегаций из Ирака, в том числе иракских парламентариев»,— рассказала эксперт.

Марианна Беленькая, Елизавета Наумова