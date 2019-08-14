Манипулирование с испытательным сроком

Казанский суд вынес приговор бывшему трейдеру банка «Ак Барс» Артему Люлинскому. Это первый в практике российских судов приговор по ранее «спящей» статье Уголовного кодекса, связанной с манипулированием рынком ценных бумаг. В ЦБ полагают, что этот прецедент изменит правоприменительную практику по противодействию инсайду и манипулированию на российском рынке. Эксперты указывают, что эти такого рода решения в западных юрисдикциях являются рутинными.

Кировский райсуд Казани во вторник вынес приговор бывшему трейдеру банка «Ак Барс» Артему Люлинскому. Он был признан виновным по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком). Это первый в практике российских судов приговор по данной статье. Ранее в таких случаях на стадии расследования дела обычно переквалифицировались в соответствии с другими статьями УК: растрата, мошенничество и т. п.

Суд назначил господину Люлинскому два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Также его лишили права заниматься операциями на рынке ценных бумаг в течение трех лет, сообщили “Ъ” в суде.

Сам осужденный вину не признал. Он настаивал на оправдательном приговоре, заявив, что его методы торговли были обоснованными. Адвокат господина Люлинского Марсель Бадрутдинов заявил “Ъ”, что решение райсуда «обязательно будет обжаловано». По версии следствия, господин Люлинский в течение пяти лет (в период с 18 марта 2011-го по 9 декабря 2016 года) необоснованно обогащался на невыгодных для его работодателя сделках с рядом ценных бумаг. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом (СК) по Республике Татарстан в октябре 2017 года.

Незадолго до этого ЦБ опубликовал пресс-релиз об установлении фактов «неоднократного и продолжительного манипулирования» на торгах Московской биржи «рынками 31 ценной бумаги» (см. “Ъ” от 12 октября 2017 года). По данным регулятора, господин Люлинский покупал бумаги на свой личный брокерский счет агрессивными заявками в короткие временные интервалы, что вело к росту цены. Затем выставлял те же лоты на продажу, а заявку на покупку, заведомо исполняющую выставленную ранее заявку, подавал со счета своего работодателя. Позиция закрывалась с прибылью для трейдера, что приводило к убытку банка и его дочерней ИК «Ак Барс Финанс». Прибыль от каждой такой операции составляла примерно несколько сотен тысяч рублей, которые господин Люлинский выводил на счета четырех кредитных организаций небольшими порциями.

Таким образом трейдеру удалось получить незаконный заработок в размере более 77 млн руб. Ущерб Ак Барс Банка составил сопоставимую сумму (75,4 млн руб.), которую он и взыскал с бывшего сотрудника в рамках гражданского иска. Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщал, что сумма ущерба банка может достигать 200 млн руб. В Ак Барс Банке от комментариев отказались. Господин Бадрутдинов уточнил, что его подзащитный намерен оспорить материальные претензии банка.

Вынесенное решение в ЦБ считают важным «для обеспечения неотвратимости наказания и создания доверия на российском финансовом рынке». В настоящее время в суд передано еще одно аналогичное дело бывшего сотрудника Балтинвестбанка Андрея Корнилова, обвиняемого в манипулировании рынками 37 ценных бумаг. По данным СК, Корнилов с аффилированными лицами получил необоснованный доход 12 млн руб., нанеся ущерб банку в размере 11 млн руб. (по сообщению ТАСС). В ЦБ считают, что казанское дело «открывает правоприменительную практику по данному составу правонарушений на российском финансовом рынке». «Данный прецедент очень важен,— подтверждает председатель МКА "Александр Тонконог и партнеры" Александр Тонконог.— Следователи всегда смотрят приговоры по аналогичным делам перед тем, как направить дело в суд. Сейчас у них появится шаблон, и это облегчит им задачу». Партнер юрфирмы Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) Александр Некторов напоминает, что приговоры по деяниям, связанным с манипулированием рынком ценных бумаг,— это «классическая история на Уолл-стрит». Правовые последствия таких преступлений в западных юрисдикциях включают как взыскание ущерба, так и крупные штрафы, а также лишение свободы, отмечает он.

Мария Сарычева; Кирилл Антонов, Казань