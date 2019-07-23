23 июля, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Британские власти не могут принять решение по оборудованию Huawei для сетей 5G

Оборудование Huawei пока будет использоваться британскими телекоммуникационными компаниями для создания мобильных сетей формата 5G. Об этом заявил министр цифровых технологий Великобритании Джереми Райт, комментируя объявленные в понедельник, 22 июля, планы ужесточения регулирования в сфере телекоммуникаций, которое будет включать в себя строгие требования к безопасности сетей и оборудования.

Власти страны уже несколько месяцев размышляют над тем, допустимо ли использование оборудования китайского производителя в местных сотовых сетях, и не несет ли это угрозу для национальной безопасности. Тем не менее, как отметил господин Райт, готового решения по этому поводу у правительства пока нет: «Палата общин, разумеется, уделит особое внимание китайской технологической компании Huawei. Но правительство еще не в состоянии принять решение о степени вовлеченности Huawei в 5G-сетях Великобритании».

Отсутствие какого-либо решения господин Райт объяснил действиями США, которые сначала запретили компаниям торговые отношения с Huawei, а затем назначили 90-дневный период, в течение которого торговля с китайским производителем была разрешена в отдельных областях. При этом американские санкции затрагивают и третьих лиц, которые сотрудничают с Huawei, а значит, в их числе могут быть и британские операторы связи. Чем же завершится этот торговый спор между США и китайским технологическим гигантом, пока не ясно.

Кирилл Сарханянц


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя