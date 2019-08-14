Сегодня исполняется 52 года владельцу футбольного клуба «Краснодар» Сергею Галицкому

Его поздравляет уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов:

— Дорогой Сергей Николаевич! Не так много в России компаний «всенародного» масштаба, выросших не из Москвы и не из Питера. Вам такую компанию создать удалось. И пусть сейчас «Магнит» не в Ваших руках, Ваше дело живет. А для Краснодара Вы сделали столько, что точно останетесь в народной памяти. Счастья Вам, веры в себя и новых горизонтов.

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