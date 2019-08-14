Мэрия заговорит и покажет

Мэрия Нижнего Тагила (Свердловская область) планирует к 2020 году создать муниципальный медиахолдинг, в который войдут газета «Тагильский рабочий», телеканал «Тагил-ТВ» и радио. Городские власти уверены, что объединение даст возможность для дополнительного заработка, чтобы «СМИ не висели грузом на муниципалитете». По мнению эксперта, создание медиахолдинга позволит унифицировать содержание информации и лоббировать интересы городских властей.



Решение о создании муниципального медиахолдинга принял мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Как пояснили в пресс-службе администрации, будут объединены МАУ «Тагил-Пресс» (включает газету «Тагильский рабочий» и его сайт) и МАУ «Тагил-ТВ» (телеканал 24-часового вещания и стационарное радио). По мнению городских властей, объединение облегчит управление муниципальными СМИ, повысит эффективность их работы, оптимизирует автопарки, создаст единую рекламную службу, предлагающую обширный пакет услуг. «Появятся возможности для внебюджетной деятельности, чтобы СМИ не висели грузом на муниципалитете, а могли зарабатывать и быть конкурентно способными»,— пояснили в мэрии.

Проект медиахолдинга предполагает документальное объединение и консолидирование бюджетов объединяемых СМИ. При этом никаких дополнительных средств не потребуется. «Изменение документации ничего не стоит. Оборудование приобретается в рамках плановой модернизации и никак не связано с объединением. Эта реструктуризация сама по себе не несет никаких затрат»,— заверили в пресс-службе администрации.

На пост главы холдинга рассматривается руководитель «Тагильского рабочего» и директор «Тагил-ТВ» Сергей Лошкин (он сейчас разрабатывает документацию холдинга). Должность предлагали экс-директору телеканала Людмиле Варакиной, однако она отказалась. Предполагается, что медиахолдинг начнет работу в 2020 году.

Эксперты полагают, что создание медиахолдинга позволит успешнее лоббировать интересы городских властей. «Сейчас меняется политическая реальность. Главы городов сталкиваются с тем, что люди испытывают дефицит информации о деятельности мэра и администрации. Это мешает работе и не способствует повышению доверия горожан к власти. Отсюда попытки формирования новой медиасреды на вверенной территории»,— пояснил глава консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов. По его мнению, в Нижнем Тагиле существуют разрозненные СМИ, чей контент идет «вразнобой с поставленными мэрией задачами». «Объединение муниципальных медиа позволит унифицировать содержание, оптимизировать управление и успешнее лоббировать интересы городских властей»,— добавил господин Пирогов.

Администрация Екатеринбурга также планирует создать муниципальный медиахолдинг. В конце июля она зарегистрировала в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) МАУ «Город». В него войдет официальный городской интернет-портал и мини-типография, которая займется изданием официальных бюллетеней «Вестник Екатеринбургской городской думы» и «Екатеринбургский вестник». В перспективе в состав медиахолдинга могут войти радиостанция и видеопродакшен-студия.

Анастасия Реутова