Первый заместитель главы Балашихи признал вину в получении взяток

Первый заместитель главы администрации Балашихи Алексей Коваль признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила 4 млн руб. «Коваль оформил явку с повинной, в настоящее время не проводится следственных действий»,— сказал его адвокат на заседании в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция на арест балашихинского чиновника(цитата по «РИА Новости»).

Сторона защиты пыталась обжаловать решение Бабушкинского районного суда. Адвокат господина Коваля утверждал, что его подзащитный уже не может заниматься преступной деятельностью, потому что его работа была связана с муниципалитетом. Суд посчитал решение предыдущей инстанции обоснованным. Алексей Коваль будет находиться в СИЗО до 22 октября.

Напомним, балашихинского чиновника арестовали в конце мая по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, Алексей Коваль с лета 2018 года систематически получал деньги от руководства компании ООО «ДСК "Лидер"», которая занимается дорожным строительством, за свое покровительство. Разбирательство началось после того, как возникло большое количество нареканий по качеству дорог.

Подробнее — в материале “Ъ” «Балашихинского чиновника взяли на дороге».