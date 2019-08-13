Количество выданных ипотечных кредитов на Северо-Западе снизилось на 9,7%

По итогам первого полугодия 2019 года, жителям Северо-Западного федерального округа выдано ипотечных жилищных кредитов на сумму 167,4 млрд рублей, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество предоставленных кредитов в этом году снизилось на 9,7% — до 71,1 тыс., сообщили в Северо-Западном ГУ Банка России.

По числу выданных кредитов в СЗФО лидирует Петербург — банки предоставили его жителям на оплату ипотеки 89,3 млрд руб. Средняя сумма кредита в СЗФО составила 2,4 млн руб., в Петербурге — 2,9 млн руб.

Объем задолженности жителей Северо-Запада по ипотеке на 1 июля 2019 года вырос на 11% по сравнению с началом года и составил 874,1 млрд руб. Из них 431,8 млрд руб. (рост на 13,9%) пришлись на жителей Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за 2018 год банки Петербурга выдали жилищные кредиты на сумму более 200 млрд руб.