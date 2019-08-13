Госалкогольинспекция пригубила «Татспиртпром»

По подсчетам “Ъ”, «Татспиртпром» от запрета продаж крепкого алкоголя в сети магазинов «Пятерочка» потерял возможность сбыта около 7,5% объема продукции, предназначенной для локального рынка. Госалкогольинспекция Татарстана с 9 августа приостановила действие алкогольной лицензии ритейлера в наказание за продажу спиртного несовершеннолетнему. Эксперты объясняют масштабность потерь тем, что X5 Retail Group приобрела одну лицензию на все 658 магазинов «Пятерочка» в Татарстане, сэкономив почти 43 млн руб. «Возможно, оказались недовольны местные органы, что не получили эти деньги»,— предположили они причину санкций.



Как сообщили “Ъ” в «Татспиртпроме», компания планирует к концу августа подсчитать свои потери от запрета продаж крепкого алкоголя в сети магазинов «Пятерочка».

Напомним, Госалкогольинспекция Татарстана 9 августа приостановила на неопределенный срок лицензию ООО «Агроторг» (юрлицо «Пятерочки», входит в X5 Retail Group) на продажу всех видов алкоголя, кроме пива, на территории Татарстана. Сейчас крепкие напитки нельзя купить во всех 658 магазинах сети на территории республики.

В «Татспиртпроме» добавили, что до запрета еженедельно отгружали в татарстанские «Пятерочки» 5–6 тыс. дал спиртного. «Понятно, снижение небольшое будет»,— осторожно прогнозируют в компании, добавляя, что компенсировать потери производителя могут специализированные алкомаркеты.

По подсчетам “Ъ”, исходя из ранее публиковавшихся данных об итогах продаж «Татспиртпрома» в Татарстане за первые четыре месяца (1,35 млн дал), компания в среднем продает в республике более 79,4 тыс. дал крепкого алкоголя в неделю. Таким образом, в результате санкций Госалкогольинспекции предприятие лишилось возможности сбыта около 7,5% продукции, обычно реализуемой на локальном рынке.

«Татспиртпромом» владеет правительство Татарстана через свое АО «Связьинвестнефтехим». В 2018 году «Татспиртпром» произвел 8,75 млн и продал 8,1 млн дал водки. 70% продукции он реализовал за пределами республики.

Как пояснил “Ъ” заместитель руководителя Госалкогольинспекции Татарстана Рустем Арсланов, лицензия была приостановлена из-за того, что в магазине «Пятерочка» в Казани на проспекте Амирхана алкоголь продали несовершеннолетнему. «Это была проверка, которую осуществляли сотрудники МВД»,— рассказал “Ъ” господин Арсланов. Продавца, нарушившего закон, мировой суд Ново-Савиновского района оштрафовал на 20 тыс. руб.

Господин Арсланов сказал, что Госалкогольинспекция возобновит действие лицензии, как только торговая сеть примет «все меры, чтобы это нарушение больше не повторилось». В частности, ведомство ожидает, что магазинах «Пятерочка» запустят текстовые и звуковые уведомления о запрете продажи алкоголя детям, введут видеонаблюдение, ежедневный инструктаж продавцов, а также назначат специального сотрудника, который будет следить за продажами алкоголя.

В Госалкогольинспекции Татарстана не считают санкции в отношении «Пятерочек» чрезмерными, отмечая, что в прошлом году ведомство аннулировало пять лицензий, запретив продажи алкоголя более чем в 150 торговых объектах.

В X5 Retail Group выразили недоумение по поводу требований ведомства, заверив, что предприняли все необходимые меры для предотвращения продажи алкоголя несовершеннолетним. Как рассказали “Ъ” в торговой сети, компания направила в Госалкогольинспекцию разъяснение, в котором перечислила сделанное. В частности, речь идет об информационных табличках, аудиооповещении в залах магазинов или специальной программе на кассовом аппарате: при фиксации алкоголя, программа напоминает кассиру о необходимости спросить у покупателя документы.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз заявил “Ъ”, что считает контрольную закупку, проведенную в «Пятерочке» сотрудниками МВД, провокацией. По его мнению, адекватным наказанием за подобное нарушение стал бы штраф продавцу или директору магазина.

Господин Дробиз полагает, что запрет на продажу во всех магазинах Татарстана стал возможен, поскольку все 658 объектов сети работают по одной лицензии. Ее годовая стоимость составляет 65 тыс. руб. Это позволяло сети ежегодно экономить почти 43 млн руб., подсчитал эксперт. «Возможно, оказались недовольны местные органы, что не получили эти деньги»,— предположил он причину санкций. «Но такое безобразие по отношению к уважаемой сети ненормально, несерьезно и неправильно. Это превышение разумных полномочий»,— уверен господин Дробиз.

Потери «Пятерочки» он оценивает в 17–18% объемов реализации: именно столько в общем ассортименте сети занимает алкоголь без учета пива.

“Ъ” предложил местным торговым сетям «Бахетле» и «Эдельвейс» прокомментировать сложившуюся ситуацию, но к моменту публикации ответа от них не поступило.

Александр Шакиров