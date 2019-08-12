Суд отказал АСВ в аресте более 40 млрд руб. экс-руководства банка «БФГ-Кредит»

Арбитражный суд Москвы не стал накладывать арест на имущество бывших контролирующих лиц банка «БФГ-Кредит». Как сообщает «РИА Новости», суд отклонил просьбу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте около 41,6 млрд руб. в рамках дела о банкротстве «БФГ-Кредита» и рассмотрении вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности девятерых бывших топ-менеджеров.

Агентство напоминает, что ответчиками являются бывшие совладельцы банка Юрий Глоцер, Евгений Мафцир, экс-председатель правления Павел Дойнов, бывшие члены правления Борис Ерцев, Наталья Ткачук, Владимир Рассадин.

О попытках АСВ получить деньги от бывшего руководства банка — в материале “Ъ”.