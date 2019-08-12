Ольга Глацких открыла в Екатеринбурге школу художественной гимнастики

Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области, заместитель директора Дворца игровых видов спорта (ДИВС) Ольга Глацких открыла в Екатеринбурге свою школу художественной гимнастики «Ты сможешь сам». Об этом госпожа Глацких рассказала на своей странице в Instagram.

«С большим удовольствием приглашаю всех девочек от трех лет, помните, что в любом возрасте вы можете начать работать над собой, своим телом и внутренним спортивным духом! В школе мы обязательно вовлекаем родителей и предлагаем им стрейчинг и растяжку»,— сообщила она. Адрес школы госпожа Глацких не уточнила.

Ранее Ольга Глацких оказалась в центре федерального скандала. В начале ноября прошлого года в интернете распространилось видео с ее встречи со школьниками Кировграда, на которой, отвечая на вопрос о финансировании молодежных проектов, чиновница заявила, что «государство вам ничего не должно», потому что «не просило вас рожать». Высказывание вызвало широкий общественный резонанс. В конце декабря 2018 года Ольга Глацких подала заявление об отставке.

Подробнее об отставке чиновницы — в материале ”Ъ-Урал” «Ольга Глацких ничего не должна госслужбе»