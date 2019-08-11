Названы имена погибших под Северодвинском сотрудников «Росатома»

Стали известны имена погибших в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области сотрудников «Росатома». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации.

Погибшие во время ЧП занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Это

Алексей Вьюшин

Евгений Коратаев

Вячеслав Липшев

Сергей Пичугин

Владислав Яновский

Они представлены к госнаградам.

Взрыв произошел 8 августа. Вскоре появилась информация о пожаре на одном из кораблей. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона, к субботе, 9 августа, мощность дозы гамма-излучения опустилась до нормальных значений.

В связи с гибелью людей объявлен траур.

Что известно о ЧП, читайте в материале “Ъ FM” «Северодвинск оставили без подробностей».

Почему засекретили обстоятельства ЧП — в материале “Ъ” «Неопознанный взрывающий объект».