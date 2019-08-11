В Херсоне обыскали судно, якобы поставлявшее топливо в Севастополь

Входящая в состав Генпрокуратуры Украины прокуратура Крыма сообщила об обыске на судне «Мария» в Херсоне в связи с подозрениями в поставке контрабандного топлива подразделениям Черноморского флота России. Обыск проводился в рамках дела о «нарушении порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию прокуратура АР Крым». О принадлежности судна и о том, под каким флагом оно шло, не сообщается.

«На основании определения Херсонского городского суда сейчас на указанном судне производится обыск»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram. Прокуратура утверждает, что в 2015 году это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополь.

По данным сайта VesselFinder, 10 августа в порт Херсона вошло украинское судно Mriya. В информации о нем указано, что в 2013 году судно носило название Vilga и ходило под российским флагом. По данным портала «Водный транспорт», судно сменило название в августе 2018 года, до этого момента судном владело астраханское ОАО «Судоходная компания Маршалл». С октября 2018 года судно приписано к порту Херсона, в примечании указана украинская компания Felina Development.

В июле Служба безопасности Украины (СБУ) в Одесской области задержала российский танкер Nika Spirit (ранее называвшейся Neyma): по ее мнению, именно с помощью этого судна российские пограничники блокировали Керченский пролив в ноябре 2018 года. В течение нескольких часов экипаж из 15 человек отпустили. Судно осталось в порту.

Подробнее — в материале “Ъ” «Российскому танкеру припомнили Керченский пролив».