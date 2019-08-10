Супертяжелое предложение

Один из самых ожидаемых боксерских поединков этого года — матч-реванш между знаменитым британцем Энтони Джошуа и сенсационно победившим его в июне, лишив чемпионских титулов, американцем Энди Руисом — вероятно, пройдет в Саудовской Аравии и войдет в число наиболее дорогих в истории супертяжелого веса. Его призовой фонд может составить около $100 млн.

О том, что повторный бой между Энтони Джошуа и Энди Руисом, скорее всего, пройдет в декабре в Саудовской Аравии, сообщил ряд британских медиаресурсов. The Telegraph утверждает, что официальное объявление об этом будет сделано в ближайшее время.

Речь идет об одном из самых ожидаемых поединков этого года. Такой статус ему придал бэкграунд. Впервые Энтони Джошуа и Энди Руис встретились 1 июня в нью-йоркском Madison Square Garden. Бой вызывал повышенное внимание из-за участия в нем Джошуа. Обладатель чемпионских титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), пользующийся колоссальной популярностью, он дебютировал на американском рынке. Сомнений в том, что дебют будет успешным, у экспертов не было никаких. Энди Руис в плане яркости бэкграунда заметно уступал сопернику, а к тому же имел немного времени на подготовку: он, по сути, вышел на замену дисквалифицированному незадолго до матча из-за положительной допинг-пробы Джарреллу Миллеру.

Между тем поединок завершился сенсационно. В седьмом раунде Энди Руис нокаутировал неуязвимого чемпиона. Команда Энтони Джошуа сразу объявила о том, что реализует записанный в контракте пункт о реванше, который — как часто бывает в таких случаях — начал казаться событием даже более интересным, чем первый бой.

В информации по поводу переговоров о его организации в качестве места проведения чаще всего фигурировали три страны, не чужие для участников,— Великобритания, США и Мексика (Энди Руис — мексиканец по происхождению). Выбор Саудовской Аравии, однако, нельзя считать абсолютно неожиданным, хотя еще недавно она, по сути, отсутствовала на спортивной карте мира.

Во-первых, эта страна в последнее время активно пытается исправить такой пробел, в первую очередь за счет как раз бокса. За минувшие 11 месяцев она приняла два очень заметных поединка в суперсредней и полусредней категориях. В сентябре в Саудовской Аравии в финале World Boxing Super Series Каллум Смит одолел Джорджа Гроувса, а в июле знаменитый ветеран Амир Хан справился с Билли Дибом. Причем Смит, Гроувс и Хан — британские спортсмены.

Вторым фактором, говорящим в пользу Саудовской Аравии, был, скорее всего, финансовый. BBC считает, что она сделала «чрезвычайно выгодное» предложение для самих боксеров и структур, с ними сотрудничающих,— например, стримингового сервиса DAZN, с которым контракт у Энтони Джошуа и промоутерской компании Matchroom Boxing. По данным The Telegraph, сумма, предложенная «саудовскими спортивными ведомствами» за право провести поединок, «близка» к $100 млн, а значительная ее часть пойдет на обеспечение призового фонда. У июньского поединка он тоже был большим, но все-таки гораздо скромнее: большинство ресурсов предполагает, что гонорар Джошуа составил около $25 млн, а гонорар Руиса — не более $7 млн.

В свежей истории бокса есть несколько боев, призовой фонд которых превышал — иногда даже существенно — стомиллионную планку. Но во всех случаях это были поединки в более легких весовых категориях. В супертяжелом весе, в нынешнем веке немного «просевшем» в финансовом плане из-за дефицита ярких звезд и конкуренции, подобного призового фонда у одного матча не было уже больше полутора десятилетий, с тех пор как в 2002 году сумму в районе $100 млн поделили две легенды — британец Леннокс Льюис и проигравший ему Майк Тайсон.

Алексей Доспехов