Цена скорости

Истосковавшись по скорости после столичных пробок, автолюбители все чаще устремляются на автодромы, чтобы почувствовать адреналин в крови на соревнованиях — любительских и не только. Сколько стоит сесть за руль гоночного автомобиля, выяснили «Деньги».

Недетская игрушка

Пожалуй, самый доступный вариант принять участие в автомобильных гонках — это картинг. Не стоит относиться к этому виду состязаний свысока. С картинга начинало большинство именитых гонщиков «Формулы-1», и по уровню драйва этот вид состязаний может дать фору многим.

В крупных городах не составляет труда найти хороший картодром с весьма демократичными ценами. Один заезд (обычно длится 10–15 минут) минимально обходится в 0,5–1 тыс. руб. За эти деньги можно получить в пользование картинговый автомобиль. Не смотрите, что внешне они напоминают взбесившуюся газонокосилку. Взрослые карты обычно оснащаются двигателями 8–15 л. с. производства Subaru или Honda, что позволяет им за секунды разгоняться до скорости 70–100 км/ч. На извилистой трассе типа четырехсотметровой итальянской South Garda Karting, которую так любят копировать в России, можно испытать действительно острые ощущения. На картодроме вы попадаете в соревновательную среду: время прохождения круга для любого участника фиксируется. Даже если вы пришли один — можете соревноваться, ведя борьбу, например, за рекордное время дня или месяца.

Ну а если вам и этого мало, можно переходить к соревнованиям посерьезнее: например, зарегистрироваться на известных любительских соревнованиях по картингу типа Московского чемпионата АМКС или SWS Leader Sprint Cup. Принять участие в них может любой желающий. Процедура оформления предельно проста: нужно зайти на сайт организатора, зарегистрироваться, перед стартом заплатить взнос порядка 5 тыс. руб. Минимальная же цена участия в одном любительском картинговом соревновании обойдется в среднем в 20–30 тыс. руб. В эту сумму входит и аренда спортивного карта — за 15–30 тыс. руб. При желании можно обзавестись и своим — цена машинки профессионального уровня достигает 200 тыс. руб.

Сложнее участвовать в профессиональном соревновании. В классе картинга под эгидой Российской автомобильной федерации проходят такие спортивные мероприятия, как чемпионат и Кубок России, Кубок РАФ, Приз Данила Мотренко. Преимущественно в этих соревнованиях принимают участие дети и подростки, но есть и гонки для взрослых (классы ОК, KZ2, «Национальный», РМ-DD2). Участие в одном этапе профессиональных картинговых состязаний может достигать 100 тыс. руб.

Регламент, лицензия, гоночные серии

Как любой другой спорт, автомобильные гонки бывают любительскими и профессиональными. Первые могут устраивать многочисленные автоклубы, коммерческие организации и прочие энтузиасты (Subaru STI-клуб, Porsche-клуб и пр.). Профессиональные гонки — удел имеющих официальный статус спортивных организаций (в России это Российская автомобильная федерация, РАФ). «В каждом конкретном соревновании надо смотреть прописанный организаторами регламент: в нем указаны все требования»,— рассказывает Ярослав Дубовиков, исполнительный директор Объединенной телекоммуникационной корпорации. По его словам, для участия необходимо подать заявку организаторам в установленные сроки и форматы, представить копии документов. На самом мероприятии надо пройти техническую инспекцию, получить допуск к соревнованиям. На всех спортивных мероприятиях есть требования к уровню безопасности. Наличие шлема на любом мероприятии — обязательно (можно иметь свой, можно взять в аренду). Остальные атрибуты — перчатки, обувь, комбинезон, белье, защиты шеи и позвоночника — рекомендуются, но не являются обязательными на любительских соревнованиях. Самое главное — следовать четким инструкциям и указаниям организаторов.

Из документов для гонщика в простейших любительских соревнованиях обычно достаточно представить водительские права. Бывает, что иногда еще требуют медицинскую справку (порой проводят медосмотр), а также страховой полис. Для соревнований более высокого статуса, прежде всего профессиональных, уже потребуется наличие лицензии пилота, которую нужно получать по определенной процедуре.

В автомобильных гонках могут принимать участие как обычные (гражданские) автомобили, так и подготовленные по определенным правилам и регламентам. Кроме того, все автомобили на соревнованиях обычно разбиваются на классы: по объему и типу двигателя (турбированные или атмосферные), по типу резины (гражданская или спортивная), наличию каркаса безопасности, типам используемой подвески, мощности и прочим параметрам. Перед мероприятием обычно обязательно осуществляется техническая инспекция участвующих в гонках авто. Более того, некоторые гоночные серии, особенно профессиональные, предъявляют требования к механикам, обслуживающим автомобильную технику,— скажем, механики для соревнований РАФ, так же как и гонщики, должны иметь соответствующую лицензию.

Кольцевой вариант

Фото: РИА Новости

Цены на участие в автомобильных гонках прежде всего зависят от того, будете ли вы брать спортивную машину в аренду или замахнетесь на приобретение собственной. Свою специфику имеет разный тип автосоревнований. Самыми массовыми и популярными можно назвать кольцевые автогонки. «Кольцевые автогонки — самый безопасный тип соревнований,— говорит независимый эксперт по автомобильным соревнованиям Мария Сурова.— Спортивные объекты под такие гонки хорошо оборудованы, на гонках присутствуют медицинские бригады и пожарные».

Авторитетным профессиональным соревнованием в России по кольцевым гонкам является, например, Российская серия кольцевых гонок (РСКГ). «Основные группы соревнования в РСКГ — это "Национальный Юниор", в нем принимают участие в возрасте от 14 до 17 лет»,— рассказывает Андрей Севастьянов, руководитель профессиональной гоночной команды B-Tuning. По его словам, группа «Национальный» — это автомобили, производящиеся на территории России. В этом классе соревнуются автомобили с двигателем 1600 куб. см без турбонаддува, с приводом на переднюю ось. Основа класса — это Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris. «Туринг Лайт» — это борьба за звание чемпиона страны на автомобилях, максимально подготовленных к соревнованиям. Мощный мотор, спортивная подвеска, КПП, тормоза, максимум возможных переделок. «Туринг» — автомобили мировой серии TCR, двигатель два литра с турбонаддувом. Основные марки — Seat, Audi, Volkswagen, Hyundai, Honda, есть Lada Vesta с мотором Renault. Соревнования проводятся в семь этапов на трассах в Грозном, Нижнем Новгороде, Смоленске, Мячково (Московская область).

Много в кольцевых гонках и любительских гоночных серий: Porsche Sport Challenge, Turbo Racing Cup, Moscow Classic, Maxpowercars. Стартовый взнос в таких любительских сериях может составлять в среднем 5–10 тыс. руб., в профессиональных — 10–20 тыс. руб. Другие обязательные расходы в гонках — топливо (в среднем 5 тыс. руб.), а также экипировка. Шлем, комбинезон, перчатки, если приобретать свои, то потратите порядка 40 тыс. руб., аренда же обойдется от 5 тыс. руб. Аренда автомобиля на один этап в простых любительских соревнованиях может стоить 35–40 тыс. руб. (обычное условие, что в случае аварии или поломки по вине гонщика арендатор возмещает ущерб машине).

Средние расходы участия в одном этапе автомобильных гонок (руб.) Тип автогонок (пример популярной серии) Взнос за участие Аренда автомобиля Экипировка Топливо и другие расходы Итого (при условии аренды автомобиля) Приобретение своего автомобиля Картинг (SWS Leader Sprint Cup) 5 тыс. 15 тыс. Входит в цену аренды Входит в цену аренды 20 тыс. 200 тыс. Кольцевые гонки (Turbo Racing Cup) 10 тыс. 35 тыс. 5 тыс. (аренда) 5 тыс. (топливо) 55 тыс. От 500 тыс. Дрифт (Russian Drift Series) 10 тыс. 40 тыс. 5 тыс. (экипировка аренда) + 10 тыс. шины 5 тыс. 60 тыс. От 1 млн Ралли («Зимние каникулы») 5 тыс. 30 тыс. 5 тыс. (аренда) 10 тыс. 50 тыс. От 400 тыс. открыть таблицу в новом окне Источник: данные «Коммерсанта».

В профессиональных гонках цены уже исчисляются сотнями тысяч рублей. «В гонках РСКГ аренда автомобиля, включающая в себя все затраты с обслуживанием (без аварий), для класса "Национальный" — от 400 тыс. руб. только за первый этап. Машина для "Туринг Лайт" будет стоить тысяч на 200 дороже»,— перечисляет Андрей Севастьянов. Он напоминает, что весь чемпионат — это семь разных дат и те, кто хотят выиграть или хотя бы бороться за призовой подиум, начинают тренироваться за несколько дней до самих состязаний. А это значит, что затраты за сезон будут больше.

Если же задуматься о приобретении своего гоночного автомобиля, то в любительских кольцевых автогонках специально подготовленный автомобиль можно найти за 500–700 тыс. руб. В профессиональной среде цены в разы выше. По словам представителей B-Tuning, стоимость нового гоночного автомобиля для класса РСКГ «Национальный» начинается от 1,8 млн руб., в максимальной комплектации — 2,8 млн руб. Для класса «Туринг Лайт» новый автомобиль будет стоить не менее 4 млн руб., а автомобили класса «Туринг» стоят за границей от €109 тыс. до €200 тыс. без учета доставки и таможенных платежей.

Попробуйте дрифт

Гонки по кругу некоторым могут показаться скучноватыми. Сердца и кошельки поклонников скорости завоевывают новые типы состязаний, например такие как дрифт.

Ключевой элемент такой гонки — это управляемый занос, в котором участники мероприятия должны пройти извилистую трассу, получив за это максимум очков.

«Дрифт — достаточно молодой вид спорта, но он стремительно завоевывает болельщиков на всей планете»,— рассказывает менеджер гоночной команды по дрифту Fresh Auto Сергей Светчиков. В России, по его словам, одной из популярных гоночных серий является Russian Drift Series Gran Prix. В 2019 году она состоит из шести этапов: Москва (два), Рязань, Нижний Новгород, Красноярск, Сочи. Проходит на трассах международного уровня (Moscow Raceway, Sochi Autodrom, ATRON International Circuit) и собирает гонщиков из разных стран: Россия, Китай, Япония, Эстония, Латвия, Украина, Белоруссия.

Стартовый взнос для дрифтовых соревнований составляет в среднем порядка 10 тыс. руб. Арендовать машину на один этап обойдется от 40–50 тыс. руб., так как дрифтовые машины для демонстрации впечатляющих заносов отличаются более сложной конструкцией (задний привод, форсированный двигатель, заваренный задний дифференциал и пр.). Ну а построить такой аппарат, по оценке участников этих соревнований, обойдется в сумму от 1 млн руб.— лучше всего в качестве основы для дрифтовой машины подойдут такие модели, как Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer Evolution, Nissan Skyline GT-R. И не стоит забывать, что на дрифте стремительно изнашиваются шины, так что на одну гонку может потребоваться минимум один-два комплекта запасных шин, а это еще дополнительные 10–20 тыс. руб.

Испытайте себя на ралли

Те, кому тесно в рамках обустроенных гоночных трасс, могут попробовать себя в ралли. Здесь гонки уже идут по пересеченной местности на грунтовых дорогах. Ралли — это, пожалуй, более опасный вид спорта, так как соревнования тут проходят не на подготовленной трассе, в ралли помимо пилота обязательно участие штурмана, который должен качественно подсказывать, что ждет несущийся со скоростью более 160 км/ч автомобиль за следующим поворотом. Среди известных любительских соревнований по ралли — «Зимние каникулы» в Московской области, которые проводятся в феврале. В аренду раллийный автомобиль можно найти за 30 тыс. руб. и выше, на постройку же такого авто уйдет не менее 400 тыс. руб.

Помимо упомянутых автогонок немало любительских и профессиональных соревнований существует еще в таких классах, как драг-рейсинг (спринтерский разгон по прямой), джип-триал и трофи-рейды (соревнования по бездорожью). Разброс цен здесь на любой кошелек: кто-то отправляется в трофи-рейд на дедушкиной «Ниве» или «УАЗе» стоимостью 50–100 тыс. руб., получая удовольствие месить такой техникой вязкую грязь. Ну а кто-то для драг-рейсинга выведет на старт новенький 555-сильный Nissan GT-R в комплектации Black Edition стоимостью 7 млн руб.

Георгий Алексеев